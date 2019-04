Engin Fırat: 6-0'lık maç 10-0 bile olabilirdi

Şu an Arnavutluk'un İşkodra şehrinin takımı Vllaznia'da futbol direktörlüğünü yapan Fırat, "Derbiler her zaman başka bir dünyanın maçıdır. Siz ne kadar kötü olsanız bile derbilerde oyuncuların performansı da psikolojik durumlardan dolayı değişiyor. Derbi maçları her sonuca açıktır ve bu maçta ne olur ben de bilmiyorum" dedi.

Süper Lig'in 2002-2003 sezonunun 6'ncı haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve sarı lacivertli takımın 6-0'lık skorla kazandığı tarihi maçta teknik direktör Werner Lorant'ın yardımcılığını yapan Engin Fırat, "Hayatımda yaşadığım en tuhaf maçlardan bir tanesiydi. Çünkü ortam değişikti ve o gün baskı altındaydık. Galatasaray biraz daha favori görünüyordu. 2-0 öne geçmemize rağmen Ortega çok erken bir kırmızı kart gördü. Oyunun o andan itibaren aleyhimize dönme şansı yüksekti. Öyle bir durum oldu ki maç 5 dakika daha uzasaydı skor 10-0 bile olabilirdi. Galatasaray tamamen maçtan kopmuştu. Atmosfere gelince, insanlar bu maçı konuşuyor. Ancak biz soyunma odasında Galatasaray'dan daha büyük bir şoktayız gibi bir görüntü vardı. Bizim de hiç beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar bu maçın konuşulması güzel ama kendi antrenörlük kariyerimde çok hatırladığım bir maç değil. Çok büyük önem vermediğim bir maçtı. Kendi adıma büyük bir zafer olarak kabul etmiyorum. Neden ise saha içinde bazı maçlar çok zor geçer rakip çok büyük favori pozisyonunda olur siz de onları yenerseniz bu sizin için çok daha önemli olur. Başarı oranı düşün maçları siz hoca olarak daha çok önemsersiniz. Fenerbahçe, Galatasaray'a Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Galatasaray'ı orada yenmek hiç kimse için büyük başarı olarak görülmüyor" diye konuştu.