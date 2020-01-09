Enis Arıkan'dan babasıyla ilgili üzen açıklama

Sosyal medya hesabında 1.9 milyon takipçisi olan ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Enis Arıkan, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.Neşeli tavırlarıyla hayranlarının sempatisini kazanan Arıkan, bu kez bir hayranının, "Sen de benim gibi babanı özlüyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla yürek burktu.

Arıkan, "Kaybettiğimden beri babamla bütün anılarımı sildim, öyle söyleyeyim. Ve hepsi güzel anılar olmasına rağmen... O kadar korkuyorum ki o özleme duygusunun beni kahretmesinden... Onu bastırıyorum ve hep düşünmemeye çalışıyorum" sözleriyle duygulandırdı.

