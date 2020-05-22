Enis Arıkan'dan güldüren taklit!

Bir Roman d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde Ebru Ya\u015far'\u0131n \u015fark\u0131s\u0131 e\u015fli\u011finde dans eden dans\u00e7\u0131n\u0131n TikTok videosu sosyal medyada g\u00fcndem oldu. \nEnis Ar\u0131kan da o dans\u00e7\u0131n\u0131n fig\u00fcrleriyle klip \u00e7ekti. Enis Ar\u0131kan bu videoyu 'ate\u015ften \u00e7\u00f6mlek' notuyla payla\u015ft\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sosyal mesafe \u00f6nlemi!'Masumiyet M\u00fczesi' diziye uyarlan\u0131yor'Acemi Cad\u0131'n\u0131n Cenk'i bamba\u015fka biri oldu!
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