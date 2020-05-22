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Enis Arıkan'dan güldüren taklit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Enis Arıkan sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunu taklit etti. Oyuncunun takipçileri videoyu yorum yağmuruna tuttu.

Bir Roman düğününde Ebru Yaşar'ın şarkısı eşliğinde dans eden dansçının TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.

Enis Arıkan da o dansçının figürleriyle klip çekti. Enis Arıkan bu videoyu 'ateşten çömlek' notuyla paylaştı.

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