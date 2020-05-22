Enis Arıkan'dan güldüren taklit!

Bir Roman düğününde Ebru Yaşar'ın şarkısı eşliğinde dans eden dansçının TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.

Enis Arıkan da o dansçının figürleriyle klip çekti. Enis Arıkan bu videoyu 'ateşten çömlek' notuyla paylaştı.

