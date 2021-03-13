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  4. Eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

13.03.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını, hatta ormanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. Anlı'nın dün yayınlanan programında, Çığ'ın eniştesi tarafından ormanda çekilen çırılçıplak fotoğrafları ekrana geldi.

Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, anlattıklarıyla herkesi ekrana kilitledi. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi iddiasıyla istismar edildiği, hatta bir ormanda tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI EKRANA GELDİ

Akıl almaz olaylar zincirinde flaş bir gelişme yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz adamın, Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi herkesin ağzını açık bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

Abisi o halde görünce bir şey yapamadığını söyleyen abla kardeş ise, "Eşim 3 gün evden çıkmadı telefonumu da aldı. Ben de abimin yaşadıklarını dosyaya yazıp ona jandarmaya git dedim" ifadelerini kullandı.

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ENİŞTENİN VUKUATLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Çığ, başına gelenleri çıkıp açıklamasının ardından ailenin köylüleri Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak İsa Akman'ın kendilerine yaşattıklarını anlattı. Köylüler, Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia edildi. Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Neler görüyoruz Allahım yarabbim idam şart abi yoksa bu namussuzlar durmayacak

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