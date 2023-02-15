Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Enkaz altındaki annesine seslenerek yardım istemişti! Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın” diyerek paylaştı

Enkaz altındaki annesine seslenerek yardım istemişti! Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın” diyerek paylaştı

15.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da ‘Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen isim Fırat Yayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sosyal medyadan enkaz altındaki annesi için yardım istemişti. Yakın arkadaşlarını ve annesini depremde kaybettiğini dile getiren Yayla, sosyal medyadan enkaz önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak isyan etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler çevredeki 9 ili de etkilemişti. Merkez üssü Karamanmaraş olan depremler Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Hatay’da depremin ilk gününde enkaz altından çıkmayı başaran fenomen isim Fırat Yayla annesi için yardım istemişti. O görüntülerin ardından Twitter’dan paylaşım yapan Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın” diyerek enkazın önünde çekilen bir pozunu paylaştı.

“KORKMUYORUM”

FENOMEN

Depremin ardından sosyal medyadan bir enkazın önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın. Dönüp bakmak ve bu rezaleti hatırlamak için paylaşıyorum. Kat karşılığı verilen izinler, kaçak yapılar. “Hediye” ile atlatılan bazı engeller. Bunları söylerken korkmuyorum. Neredeyse tüm yakın dostlarımı, annemi kaybettim ben” ifadelerini kullandı.

FENOMEN2

Göçük altında kalan annesine, “Anne iyi misin?” diyerek seslenen ve annesi için yardım isteyen Yayla ölüm haberini ise, “Annemden maalesef kötü haber geldi. Başımız sağolsun. Gecesinde hastayım diye bana çorba yapmıştı. Şimdiyse…” sözleriyle vermişti.

İlginizi Çekebilir

Fenomen isim enkazın altından kurtarmıştı

Fenomen isim enkazın altından kurtarmıştı

 Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

Enkazdaki annesine seslenmişti! "Çorap yerine poşet giyiyorum"

 “Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşığı ağzına götürdü ama... “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin”Kaşığı ağzına götürdü ama... “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin”
Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”
Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...
Anahtar Kelimeler:
deprem fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.