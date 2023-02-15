Enkaz altındaki annesine seslenerek yardım istemişti! Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın” diyerek paylaştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler çevredeki 9 ili de etkilemişti. Merkez üssü Karamanmaraş olan depremler Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Hatay’da depremin ilk gününde enkaz altından çıkmayı başaran fenomen isim Fırat Yayla annesi için yardım istemişti. O görüntülerin ardından Twitter’dan paylaşım yapan Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın” diyerek enkazın önünde çekilen bir pozunu paylaştı.

“KORKMUYORUM”

Depremin ardından sosyal medyadan bir enkazın önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Yayla, “Bu görüntüleri unutmayın. Dönüp bakmak ve bu rezaleti hatırlamak için paylaşıyorum. Kat karşılığı verilen izinler, kaçak yapılar. “Hediye” ile atlatılan bazı engeller. Bunları söylerken korkmuyorum. Neredeyse tüm yakın dostlarımı, annemi kaybettim ben” ifadelerini kullandı.

Göçük altında kalan annesine, “Anne iyi misin?” diyerek seslenen ve annesi için yardım isteyen Yayla ölüm haberini ise, “Annemden maalesef kötü haber geldi. Başımız sağolsun. Gecesinde hastayım diye bana çorba yapmıştı. Şimdiyse…” sözleriyle vermişti.