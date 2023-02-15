Göçük altında kalan bir aile yaşadıklarını anbean kaydetti! “Enkazın 4. günü” diyerek anlattı... “Tavan üzerimize çöktü”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Birçok binanın yerle bir olduğu şehirlerde enkaz altında kalan canları kurtarmak için büyük bir mücadele başladı. Depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken afet bölgesinden mucize kurtuluş hikayeleri de umut olmuştu. Dört gün boyunca enkaz altında kalan bir ailenin göçük altında yaşam mücadelesi verdikleri sırada çektikleri bir video sosyal medyada gündem yarattı. Aile dört günün ardından enkazın altından sağ kurtulmayı başarırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler tüyleri diken diken etti.

SOSYAL MEDYADA BUNU KONUŞUYOR

Enkazın altında kaldıkları dördüncü günde kurtarılmayı bekleyen bir anne, baba ve çocuğun yaşadıkları sosyal medyada çok konuşuldu. Tavanın çöktüğünü dile getiren anne, etrafındaki moloz yığınlarını ve eşyaları tek tek gösterdi. O anlar “Enkazda 4. gün! Allah bir daha yaşatmasın inşallah” notuyla paylaşıldı.