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  4. Kendi hayatını riske atıp enkazın altından kurtarmıştı! Ünlü YouTuber hastanede ziyaret etti... “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik”

Kendi hayatını riske atıp enkazın altından kurtarmıştı! Ünlü YouTuber hastanede ziyaret etti... “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik”

14.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Deli Mi Ne?’ kullanıcı adını kullanarak paylaşımlar yapan fenomen isim Fester Abdü, depremin üçüncü gününde bölgeye gitmişti. Hatay’dan paylaşımlar yapan fenomen isim kendi hayatını riske atarak enkaz altından bir kişiyi kurtarmıştı. Enkazdan kurtardığı kadınla hastanede bir araya gelen Abdü o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada “Deli Mi Ne?” ismiyle tanınan fenomen Fester Abdü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremden etkilenen Hatay’a gitmişti. Deprem bölgesinde yıkılan binaları paylaşan, enkazlarda devam eden arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü bir şekilde katılan Abdü sık sık sosyal medyadan gözyaşları içinde bölgenin son durumunu anlatmıştı. Enkazdan kendi imkanlarıyla sıkışan bir kadını kurtardığı anları sosyal medyadan paylaşarak gündem olan fenomen isim, Instagram hesabından Süheyla adındaki depremzedeyle hastanede buluştuğu anları yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Enkazın altından kurtardığı kadınla bir araya gelen fenomen isim gönderisine, “Enkazdan çıkarken yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik. Süheyla annemi Antalya’ya getirdik. Durumu gayet iyi. Hepinize selamı var” notunu ekledi. Abdü’nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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