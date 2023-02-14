Kendi hayatını riske atıp enkazın altından kurtarmıştı! Ünlü YouTuber hastanede ziyaret etti... “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik”

Sosyal medyada “Deli Mi Ne?” ismiyle tanınan fenomen Fester Abdü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremden etkilenen Hatay’a gitmişti. Deprem bölgesinde yıkılan binaları paylaşan, enkazlarda devam eden arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü bir şekilde katılan Abdü sık sık sosyal medyadan gözyaşları içinde bölgenin son durumunu anlatmıştı. Enkazdan kendi imkanlarıyla sıkışan bir kadını kurtardığı anları sosyal medyadan paylaşarak gündem olan fenomen isim, Instagram hesabından Süheyla adındaki depremzedeyle hastanede buluştuğu anları yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Enkazın altından kurtardığı kadınla bir araya gelen fenomen isim gönderisine, “Enkazdan çıkarken yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik. Süheyla annemi Antalya’ya getirdik. Durumu gayet iyi. Hepinize selamı var” notunu ekledi. Abdü’nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.