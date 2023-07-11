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Entübe edilmişti! Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşım

11.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden sıkıntılı günler geçiren ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi.

Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti. 64 yaşındaki pop yıldızı, önceki gün New York sokaklarından görüntülendi. Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

Ekran Alıntısı

Hayranlarını korkutan Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine son durumu hakkında bilgi verdi.

Sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başlayan şarkıcı; şöyle devam etti:

"Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M."


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