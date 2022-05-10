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Epilasyon için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı

10.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te epilasyon için bir güzellik merkezine giden Tuba Yıldız (32) hayatının şokunu yaşadı. Kollarında yanıklar oluşan ve tedavi gören Yıldız, doktor olmayan güzellik merkezlerine gidilmemesini tavsiye etti. Yıldız, "Ben evlilik arifesindeyim. Bu kolla mı gelinlik giyeceğim?" sözleriyle duruma isyan etti. İşte olayın detayları!

Epilasyon için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı

İzmit'te 28 Nisan günü lazer epilasyon yaptırmak için güzellik merkezine giden Tuba Yıldız, işlem sonrasında kollarında acı ve ağrılar hissetti. Bir gün sonra doktora giden Yıldız'ın kollarında birinci derece yanıklar olduğu tespit edildi. Güzellik merkezini arayıp durumu anlatan Tuba Yıldız'a, cildi kuru olduğu için böyle bir durum olabileceği söylendi. Güzellik merkezinden ödediği paranın iadesini isteyen Tuba Yıldız, zararının karşılanacağını söylediklerini belirtti.

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'BAYRAM GÜNÜ CANIM ÇOK ACIDIĞI İÇİN HİÇBİR YERE GİTMEDİM'

Olayı anlatan Tuba Yıldız, "28 Nisan günü ilk seans olarak kolum için lazer epilasyona gittim. O gün atış yaptıklarında da çok canım acımıştı. O gün oradan çıktım. Canım çok yanıyordu. O gün idare ettim. Sonra kolumda yanmalar ve su toplama başladı. Bayram günü uzun kollu giyemediğim için bütün gün evdeydim. Canım çok acıdığı için hiçbir yere gitmedim. Bayramın ikinci günü canım o kadar çok yanmaya başladı ki, Seka Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittim. Oradaki doktor da birinci dereceden yanık olduğunu söyleyerek merhem önerdi. Onları sürdüm" dedi.

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'BU KOLLA MI GELİNLİK GİYECEĞİM?'

Üyeliğini sonlandırarak ödediği ücreti geri istediğini söyleyen Yıldız, "Bayramda güzellik merkezi kapalı olduğu için dönüş yapmadılar. Bayramdan sonra aradım. Fotoğraflar gönderip, doktorun söylediklerini anlattım. Bana, 'Yanık değil. Cildiniz kuru olduğu için tahriş olmuştur' dediler. 2 hafta içerisinde geçeceğini söyleyip, 'merhem sürün' dediler. Ben evlilik arifesindeyim. Bu kolla mı gelinlik giyeceğim? Ben söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmedim. Bundan sonra gelmeyeceğimi söyleyerek, üyeliğimi sonlandırıp paramı iade etmelerini istedim" diye konuştu.

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'BU İŞLEMİ MUTLAKA DOKTOR GÖZETİMİNDE YAPTIRSINLAR'

Doktor gözetimi olmadan kimsenin bu merkezlere gitmemesini söyleyen Yıldız, "Mümkünse doktor olmayan güzellik merkezlerine kimse gitmesin. Bu işlemi mutlaka doktor gözetiminde yaptırsınlar. Ben daha önce vücudumun başka bölgelerine yaptırdım ve sorun yaşamadım. Aynı yere neden gitmediğimi bilmiyorum. Bir anda cahilliğime geldi. Bir hata yaptım. Keşke o eski yere gitseydim. Orada doktor da vardı. Daha önce 2 farklı yere gittim ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Umarım iz kalmaz" dedi.

(DHA)

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İzmit
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