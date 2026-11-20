Florida’da bir baba, Perşembe günü evinde eşini ve üç küçük çocuğunu silahla vurarak öldürdü, ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Yetkililer, yaşananları “saf kötülükten başka bir şey değil” sözleriyle tarif etti.

911 ÇAĞRISIYLA VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

The New York Post'ta yer alan habere göre, Hillsborough İlçesi şerif ekipleri, saat 15.30 civarında Plant City’deki Sparkman Road üzerinde bulunan bir adresten gelen ve arka planda kargaşa seslerinin duyulduğu ürkütücü bir 911 çağrısı üzerine olay yerine intikal etti.

Hillsborough İlçesi Şerifi Chad Chronister, evin dışında düzenlediği basın toplantısında, “Operatör hattın açık olduğunu fark ediyor ve bir erkek sesinin ‘üzgünüm dostum’ dediğini, ardından da yüksek bir patlama sesinin geldiğini duyuyor” açıklamasında bulundu.

"BABA, LÜTFEN BENİ ÖLDÜRME"

Şerif ofisinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Arka planda küçük bir çocuğun hayatı için yalvardığı duyuluyor: ‘Baba, baba, babacığım lütfen beni vurma, babacığım lütfen beni öldürme.’”

Dakikalar sonra yetkililer; bir erkek, bir kadın ve üç çocuğun silahla vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu açıkladı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Şerif Chronister, “Bir şerif olduğunuzda korkunç şeylerle karşılaşmayı beklersiniz,” dedi ve ekledi: “Ancak ekiplerimizin bugün burada karşılaştığı şey, saf kötülükten başka bir şey değil.”

Olayın nedeni henüz bilinmiyor; kurbanların kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

EKİPLER BİLE TRAVMA YAŞADI

Chronister, olay yerine ulaşan şerif ekiplerinin “tamamen sarsıldığını” belirterek, hem bu görevlilerin hem de infaz anlarını telefon hattı üzerinden duyan 911 operatörünün “duygusal travma” yaşadığını ifade etti.

Polise göre, hayatını kaybeden aile bir yıl önce Plant City’ye taşınmıştı ve bu süre zarfında söz konusu adresten polise herhangi bir yardım çağrısı gelmemişti.

Şerif ayrıca, ne kocanın ne de kadının geçmişte herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirtti.