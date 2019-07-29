Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Konu belediye seçimlerine gelince İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve belediyenin kanalı İBB TV’ye dair görüşlerini dile getirdi.

"UZLAŞMACI TAVRI, ANLAYIŞI..."

Beşikçioğlu konuya ilişkin olarak, “Benim şuan favori kanalım Büyükşehir Belediye Kanalı, şahane karakterler var. Meclis TV… Bu kadar ustalıkla idare edilebilen bir ortam büyük supleks gerektiriyor ve Ekrem Beyde bu var. Uzlaşmacı tavrı, anlayışı ne kadar bir insan evladı devam ettirebilir merak konusu. Ustalıkla idare ediyor ve seyretmesi çok keyifli açıkçası” ifadesini kullandı.

