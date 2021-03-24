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Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ikilisini bir araya getiren Kağıt Ev dizisi sete çıktı

24.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv’nin iddialı yapımlarından Kağıt Ev dizisinin çekimleri başladı. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu paylaşıyor.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ikilisini bir araya getiren Kağıt Ev dizisi sete çıktı

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev dizisi dün sete çıktı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizide; Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisinde buluştu! İşte Kağıt Ev dizisinin konusuErdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisinde buluştu! İşte Kağıt Ev dizisinin konusu

KAĞIT EV KONUSU

Dizide, Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert (19), büyük kızları Cemre (16) ve küçük kızları Melisa (7) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

Kağıt Ev çok yakında Star TV'de başlıyor.

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Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
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