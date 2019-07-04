MAGAZİN

Erdal Özyağcılar, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 04.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek 'Şampiyon' dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Erdal Özyağcılar, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

Tolgahan Sayışman'ın hayat vereceği Fırat’ı 'Kafkas' yapan, hayata ve ringe dair her şeyi öğreten 'Yaman Günaltay' karakterine hayat verecek olan Erdal Özyağcılar; boks camiasının, disiplini, öngörüleri ve farklı yöntemleriyle hayranlık ve saygı duyduğu bir antrenörü oynayacak.

Yapımını BSK Yapım'ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

745x500-sampiyon-dizisi-konusu-oyun-mFru_cover

Şampiyon; 'Kafkas' lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdal özyağcılar Şampiyon

En Çok Okunan Haberler

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

MHK'de yeni dönem! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

Ramazan Öksüz cinayeti sonrası flaş karar!

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?

Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?

Show TV'nin hangi efsane programı ekrana dönüyor?

Show TV'nin hangi efsane programı ekrana dönüyor?

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin evlilik oyunu ortaya çıkıyor mu? Afili Aşk 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Afili Aşk'ta büyük oyun bozuluyor mu?

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ege Kökenli ayrıldı

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yeni sezonda yok

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Yeni senaristleri kimler oldu?

Erkenci Kuş'ta flaş değişiklik!

Güven Bana'da Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.