Erdal Özyağcılar, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

Tolgahan Sayışman'ın hayat vereceği Fırat’ı 'Kafkas' yapan, hayata ve ringe dair her şeyi öğreten 'Yaman Günaltay' karakterine hayat verecek olan Erdal Özyağcılar; boks camiasının, disiplini, öngörüleri ve farklı yöntemleriyle hayranlık ve saygı duyduğu bir antrenörü oynayacak.

Yapımını BSK Yapım'ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Şampiyon; 'Kafkas' lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın (Tolgahan Sayışman), oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.

