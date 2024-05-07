SON DAKİKA | İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik katılımlara bir yenisi daha eklendi. Dün akşam Genel Merkez'e gelerek CHP lideri Özgür Özel'le bir araya gelen eski İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı. CHP Grup Toplantısı'nda Erdem'i kürsüye davet eden Özel, rozetini bizzat taktı. Erdem, 10 Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti.

CHP'ye katılan Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Erdem'in CHP'ye katılmasının ardından grup konuşmasına başlayan CHP Lideri Özel'in açıklamaları şöyle;

Deniz Gezmiş'in yolundan gidip Filistin'e sahip çıkan, Özgür Özel'in şahsı değil, CHP üyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir.

ADALET BAKAN YARDIMCISINA SERT SÖZLER: SEYYAR GİYOTİNDİR!

Bir ülkede tam demokrasi olması ancak basın özgürlüğünün olmasıyla mümkündür. Geçtiğimiz hafta Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanırken değerli gazeteci Barış Terkoğlu'na 2 yıl hapis cezası verildi. Ne çekti bu Barış'lar, ne çekti! FETÖ yargıya egemendi, ceza alıyorlardı. Güya yargı FETÖ'den temizlendi, yine aynı gerekçelerle ceza alıyorlar. Terkoğlu'nun Şikayetçisi Akın Gürlek seyyar giyotindir, adaletin katilidir, Türkiye Cumhuriyeti'nde sipariş kararlarla mahkeme mahkeme gezdirilip adaletin giyotini olan biri şimdi Adalet Bakan Yardımcısıdır ve halen gazetecilerle uğraşıyor.

1 MAYIS'TA ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli tarihi hazinelerinden biri olan surların önüne İstanbul'a yıllar önce su taşıyan tarihi kemerlerin önüne, aralarına TOMA'lar, önüne polisimizi dizerek orayı bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu utanç duvarı maalesef tarihe geçti. O gün birileri Anayasa'ya uymadı. 49 yurttaşımız, evladımız 1 Mayıs günü orada yaşananlar üzerine önce gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





