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Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Angelino...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 18:10 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferde dönemi hakkında da konuşan Erden Timur flaş ifadeler kullandı.

Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması! Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Angelino...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması geldi.

RIDVAN YILMAZ VE ABDÜLKADİR ÖMÜR SORUSU

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Erden Timur, basında Galatasaray ile adları anılan Rıdvan Yılmaz ve Abdülkadir Ömür hakkındaki transfer iddialarının sorulması üzerine "Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam, yapmam da zaten doğru değil. O yüzden yanıt veremeyeceğim."

"ANGELİNO'YU 3-4 TAKIM İSTİYOR"

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"Angelino'nun menajerleri görüşüyor. 3-4 tane takım istiyor. Takım ismi vermem doğru olmaz. Tabii ki Leipzig'in de bu konu da düşüncesi olacaktır. Ondan sonra transfer gerçekleşebilir."

"MUSLERA FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTERSE GÖRÜŞECEĞİZ"

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"Kaptanımız Muslera ile görüşeceğiz. Galatasaray için çok önemli bir değer, efsanemiz. Futbol hayatına devam etmek istiyorsa onunla görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz diye düşünüyorum."

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

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"Her ne olursa olsun, birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray renklerine aşık insanların, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımı zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde biz bir olduğumuz, beraber olduğumu zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzede çok nettir. Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stadyumdan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a Ada'ya kadar her bir birimimizde çalışan, emek veren arkadaşlarımız burada bizlere çay veren kardeşlerimiz, hepimiz, her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız."

"MAYIS AYI ŞAMPİYONLUK AYI"

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"Bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon sezonu olacağını söylemiştim. Dayanışma, zor zamanda olur. Kuruluş ve kurtuluş ruhuyla olur. Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur."

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