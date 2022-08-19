Erdoğan da çağrı yapmıştı! Liderlerin Zaporijya teklifine Rusya'dan jet yanıt

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası yeni bir "Çernobil" tehlikesi tüm dünyayı korkuttu. Ülkede bulunan nükleer santrallerde yaşanacak olumsuzluklarla ilgili korkunç senaryolar ortaya atılırken, ülkenin güneydoğusunda bulunan ve en büyük santral olan Zaporijya için silahsızlandırma çağrıları yapılmıştı.

ERDOĞAN'IN UKRAYNA ZİYARETİNDE DE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne verilen herhangi bir zarar intihar olur" dedi.

SİLAHSIZLANDIRMA ÇAĞRILARINA JET YANIT

Liderlerin, nükleer santralin silahsızlandırılması çağrılarına Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya, mart ayından bu yana kontrolünü elinde tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali’nin silahsızlandırılması ve santral çevresinde silahsız bölge oluşturulması çağrılarını reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, “Silahsızlandırma, santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

Nechayev, Rusya’nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Nükleer santralde çalışan Ukraynalı işçiler, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda tesiste nükleer bir facia yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "Tesisin sürekli askeri saldırıların hedefi" olduğunu ifade etmişti.

