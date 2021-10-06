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  4. Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

06.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert yanıt verdi.

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, ‘Yeni Anayasa’ tartışmalarına ilişkin “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” ifadesini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor.

Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!

dasdaf

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP
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