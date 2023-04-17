"Erdoğan'ın seçmenle bağı çok güçlü" dedi muhalefeti eleştirdi! Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört aday yarışıyor. Anket şirketlerinin büyük bir bölümü seçimin ikinci tura kalacağını ifade ediyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sinan Oğan'ın oy oranına vurgu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenle bağının güçlü olduğunu muhalefetin ise ortak bir görüntü veremediğini belirtti.

İşte Mehmet Ali Kulat'ın canlı yayındaki o sözleri...



'BUNU İLK KEZ SÖYLÜYORUM'

Bunu bir televizyon kanalında ilk defa söylüyorum. Evet belki herkes Sayın Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy aldığını gözlemliyor. Bu doğru ama Sayın Sinan Oğan'ın oylarının büyük kısmı da Millet İttifakı'ndan! Şunun altını çizmek isterim gözden kaçan bir detay olarak, Sinan Oğan; İYİ Parti'den ciddi düzeyde oy almaya başladı.

Sinan Oğan ile Muharrem İnce'nin yüzde beşten fazla oy alması durumunda seçimin ikinci tura kalması çok ciddi bir ihtimal. İkinci tura kalırsa ne olur? Bu süreç içerisinde iki adayla arayı bulmak kolay olmayabilir. Muhalefetin yapması gereken ilk tura ciddi şekilde yüklenmektir. Bugünkü veriler bunu söylüyor.

'ERDOĞAN'IN SEÇMENLE BAĞI ÇOK YÜKSEK'

Burada önemli bir nokta daha vardır. Sayın Erdoğan'ın seçmenle bağı çok kuvvetli. AK Parti kampanyalarında da bunun üzerine çalışıyor. Millet İttifakı'nda ise daha arabesk bir kampanya var. Bir arada neden kampanya yapılamıyor? Dağınık bir görüntü var.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ! 'TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN SÖYLÜYORUM...'

Tarihe not düşmek için söyleyeyim sesi çok güzel 100 kişi bir araya gelirse farklı şarkıyı söylerlerse bu gürültü olur. Ama 100 kişi aynı şarkıyı söylerse sesleri vasat da olsa bu bir koro olur. Şu anda muhalefette bir koro problemi var. Bunu sağlamayazlarsa süreç iyi yönetilemez.

