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24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

BBC BBC
25.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Hong Konglu bir aile, ABD'de Pensilvanya Üniversitesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki oğullarına hediye olarak şirketlerinin 3,88 milyar dolarlık hissesini devretti.

24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

Eric Tse böylece, ABD Başkanı Donald Trump, ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Starbucks'un kurucusu Howard Schultz'u geçerek dünyanın en zengin 550 kişisinden biri oldu.

Eric'in anne ve babası, Çin ilaç devi Sino Biopharmaceutical'in İcra Kurulu'nda.

Şirketten Salı gecesi yapılan açıklamada, hisselerin beşte birinin bedelsiz olarak Eric Tse'ye devredildiği açıklandı.

Açıklamada, "Tse'nin gazeteler ve diğer kuruluşların oluşturduğu zenginler listesine kendi adıyla değil ailesi adına girmek için çaba harcayacağı" belirtildi.

Amerikan medyası, şirket açıklamasındaki 'düşük profilli bir yaşam' imasına rağmen Tse'nin Instagram paylaşımlarının farklı bir portre çizdiğine dikkat çekti.

Bu paylaşımlar, sık sık dünya sosyetesinin önde gelen kişileri ve Çinli siyasetçilerle bir araya gelen Tse'nin hareketli bir yaşam tarzı olduğuna işaret ediyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Amerikalı mankenler Bella Hadid ve Lily Aldridge'le partilere katılan, Monaco Prensesi Charlene ile havuz başında, NBA yıldızlarıyla basketbol sahalarında pozlar veren, Venedik'te Bulgari'nin partisine davet edilen Tse, Japonya'da kar kayağı, Fransız Alpleri'nde de kayak yapıyor, Bahamalar'da yunuslarla yüzüyor.

"AİLEM BENDEKİ POTANSİYELİ GÖRDÜ"

Ailesinin en az beş şirketinin yönetim kurulunda direktör olarak görünen ve yılda 500 bin dolar maaşı olan Eric Tse, mezun olduğu okulun dergisindeki röportajında "Ailem ve büyüklerim bendeki potansiyeli gördü ve hiçbir karşılık beklemeden bana yardım etti. Daha 19 yaşındayken etrafıma nasıl pozitif enerji yayabilirim diye düşünüyordum." dedi.

Eric Tse'nin babası Tse Ping, Çin'in en üst düzey istişare kurulu Çin Halk Siyasi Danışma Kurulu'nun üyesiydi.

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eRİC TSE milyar dolar servet

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