MAGAZİN

Erkan Can'dan ağabeyine veda

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan Ömer Can bugün toprağa verildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, son yolculuğuna uğurlandı.

Erkan Can'dan ağabeyine veda

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde dün ölü bulunmuştu.

Bursa Yıldırım'daki evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi olan Ömer Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DİZİ SETİNDE KÖTÜ HABERİ ALDI

Rol aldığı dizide babacan polis müdürü Haydar'ı canlandıran Erkan Can, ağabeyinin ölüm haberini dizi setinde öğrendi.

Bursa'ya gelen Erkan Can'ı yakınları ve sevenleri cenazede yalnız bırakmadı.

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Cuma namazını müteakip Ertuğrulgazi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ömer Can toprağa verildi. Erkan Can'ın dizideki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Ömer Can'ın cenazesi Yenişehir Çiçeközü Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

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