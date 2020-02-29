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Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'di.

Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi

Erkan Kolçak Köstendil'in, 27 Şubat gecesi İdlib'den helen 33 şehir haberi sonrası Türk bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, önceki akşam İzmir’de sahnelediği ‘12 Numaralı Adam’ adlı tek kişilik gösterisinin sonunda bir annenin ağlayarak kulise geldiğini belirtti.
Köstendil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O DAKİKAYA KADAR HANGİ KORKUYLA..."

"Dün geceki İzmir oyunumuzun sonunda bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulusimize geldi. 'Oğlum İdlib'de asker' dedi. 'Tamam ara konuşalım' dedik. Eli titredi bir an, aradı oğlunu. Oğlu çıktı telefona; konuştuk, sohbet ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib'de neler olduğunu; annenin neden ağladığını, o dakikaya kadar hangi korkuyla oğlunu arayamadığını. Yitip gidenler rakam olsa keşke. Ateş düştü yüreğimize. Hepimizin başı sağ olsun."

27 Şubat Perşembe akşamı İdlib'ten gelen acı haber tüm vatandaşları yasa boğdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
erkan kolçak köstendil, idlib, asker annesi,

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