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Erkan Petekkaya'nın flaş Kırmızı Oda kararı

15.03.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Erkan Petekkaya'nın flaş Kırmızı Oda kararı

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisiyle anlaşmasını yeniledi. Petekkaya çok beğenilince daha uzun kalması için kendisine yeni teklif sunuldu.

Erkan Petekkaya şu günlerde "Kırmızı Oda" dizisindeki muhteşem performansıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun hayat verdiği Sadi karakteri çok sevilince 5 bölüm olarak girdiği dizideki anlaşması da uzatıldı.

Bu arada Petekkaya'nın bir de film anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı.

15 TEMMUZ FİLMİNDE OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu 15 Temmuz konulu "Şafak Vakti" filminin başrolü için el sıkıştı. Bu hafta sete çıkan filmde ayrıca Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimler de var.

Rafadan Hayat yapım şirketinin imza attığı filmi Volkan Kocatürk yönetiyor.

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Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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