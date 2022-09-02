Erkek arkadaşına hediyesi sosyal medyada olay oldu! “Kendime tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

TikTok’ta ‘Babycharlotte1’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Charlotte Gray, mutlu ilişkinin sırrını verdiği paylaşımla tepkilerin odağına yerleşti. Erkek arkadaşına kendisine fiziksel olarak benzeyen bir şişme bebek aldığını dile getiren kadın sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Gray, kendisiyle benzer bir gecelik giydirdiği ve beraber yatakta uzandığı şişme bebekle olan gönderisine, “Bu ona sana benzeyen bir oyuncak bebek almanın işareti” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gray’in paylaşımı kısa sürede popüler olurken kullanıcılar fenomen ismin yöntemini doğru bulmadıkları konusunda hem fikir oldu. Erkek arkadaşı ve şişme bir bebekle üçlü ilişki yaşadığını dile getiren Gray’in gönderisine sosyal medya kullanıcılarından biri, “Kesinlikle hayır. Bunu denemeyeceğim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu fikir beni ürküttü” yorumunu ekledi.



