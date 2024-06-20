Erkek arkadaşıyla sahilde şakalaşıyordu! Dalgaları fark etmeyen kadın sürüklendi: Saniye içinde boğularak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın sahil beldesi Soçi'de kaydedilen bir görüntü ülkede infial yarattı. Görüntülerde 20 yaşındaki Diana Belyaeva ve erkek arkadaşının suların arasında şakalaştıkları anlar yer aldı.

Çift şakalaşırken devasa bir dalga onlara doğru gelerek ayaklarını yerden kesti. Romantik anları yarım kalan ikili ayakta durmaya çabalarken Diana Belyaeva bir akıntıya kapıldı.

Genç kadın kıyıdan uzaklaştığı sırada erkek arkadaşı yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Raporlar, sıkı aramalara rağmen Lipetsk'li Diana'nın üç gündür kayıp olduğunu ve öldüğünün varsayıldığını söylüyor.

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasından sonra kullanıcılarının büyük bir bölümü çevredekilerin yardım etmemesine ve sadece olayı izlemesine tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adamlar öylece durup onun ölmesini izlediler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Birisi hızlı davransaydı kurtarılabilirdi" yorumunu yaptı.