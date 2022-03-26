“Erkek eskortum” diyerek evine zorla girdi! Defalarca tecavüze uğrayan kadın saldırganın penisini ısırdı

Komşusunun arkadaşı olarak kapısını çalan bir adamın tuvaleti kullanması için evine girmesine izin veren ismi açıklanmayan kadın dehşeti yaşadı. Evil Brian Brough isimli bir adamın cinsel saldırısına uğrayan kadın, darp edildikten sonra saldırgandan kaçmayı başardı. Uğradığı saldırısı sonrasında çenesi, burnu kırılan ve gözleri moraran kadın iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcı Mark Kellet mahkeme ifadeleri doğrultusunda yaşanan olayı anlattı. 36 yaşındaki Brough’un komşusunun arkadaşı olduğunu söyleyerek ön kapıdan eve girdiğini ifade eden Kellet, “Sanıkla daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen komşusunun adını doğru bir şekilde söylediği için kapıyı açtı ve sanık tuvaleti kullanmak için eve geldi. Ona erkek bir eskort olduğunu söyledi ve 'Bak, yaptığım şey bu' diyerek penisini çıkardı. Kadının ilgilenmediğini söylemesine rağmen kafasını tutarak onu zorladı” ifadelerini kullandı.

Genç kadın Brough’un saldırısından kendisini kurtarabilmek için penisini ısırmasına rağmen şiddetli bir yumrukla karşılaştı. Defalarca kez tecavüze uğrayan kadın darp edilerek bilincini kaybetti. Bilinci yerine geldiğinde ise komşusunun evine giderek yardım istedi. Brough’un telefon, banka karto, alkol ve birkaç eşyayı çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Yasal temsili ve mahkemeye çıkmayı reddeden Brough, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 yıl boyunca kamu hizmeti zorunluluğu getirilen Brough, ömür boyu seks suçluları sicilinde kalacak. Yargıç John Edwards, “Bu son derece acımasız ve şiddetli bir tecavüzdü. Başkalarına ciddi bir zarar verme rsiki taşıdığından şüphem yok” dedi.



