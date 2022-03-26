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“Erkek eskortum” diyerek evine zorla girdi! Defalarca tecavüze uğrayan kadın saldırganın penisini ısırdı

26.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Evil Brian Brough isimli bir adam, komşusunun arkadaşı olduğunu söyleyerek bir kadının evine girdi. Komşunun evde olmadığını ve tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girip giremeyeceğini soran adam, kadına cinsel saldırıda bulundu. İsmi açıklanmayan kadının saldırgandan kurtulmak için cinsel organını ısırdığı söylendi.

“Erkek eskortum” diyerek evine zorla girdi! Defalarca tecavüze uğrayan kadın saldırganın penisini ısırdı

Komşusunun arkadaşı olarak kapısını çalan bir adamın tuvaleti kullanması için evine girmesine izin veren ismi açıklanmayan kadın dehşeti yaşadı. Evil Brian Brough isimli bir adamın cinsel saldırısına uğrayan kadın, darp edildikten sonra saldırgandan kaçmayı başardı. Uğradığı saldırısı sonrasında çenesi, burnu kırılan ve gözleri moraran kadın iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

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Savcı Mark Kellet mahkeme ifadeleri doğrultusunda yaşanan olayı anlattı. 36 yaşındaki Brough’un komşusunun arkadaşı olduğunu söyleyerek ön kapıdan eve girdiğini ifade eden Kellet, “Sanıkla daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen komşusunun adını doğru bir şekilde söylediği için kapıyı açtı ve sanık tuvaleti kullanmak için eve geldi. Ona erkek bir eskort olduğunu söyledi ve 'Bak, yaptığım şey bu' diyerek penisini çıkardı. Kadının ilgilenmediğini söylemesine rağmen kafasını tutarak onu zorladı” ifadelerini kullandı.

Genç kadın Brough’un saldırısından kendisini kurtarabilmek için penisini ısırmasına rağmen şiddetli bir yumrukla karşılaştı. Defalarca kez tecavüze uğrayan kadın darp edilerek bilincini kaybetti. Bilinci yerine geldiğinde ise komşusunun evine giderek yardım istedi. Brough’un telefon, banka karto, alkol ve birkaç eşyayı çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Yasal temsili ve mahkemeye çıkmayı reddeden Brough, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 yıl boyunca kamu hizmeti zorunluluğu getirilen Brough, ömür boyu seks suçluları sicilinde kalacak. Yargıç John Edwards, “Bu son derece acımasız ve şiddetli bir tecavüzdü. Başkalarına ciddi bir zarar verme rsiki taşıdığından şüphem yok” dedi.

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