Erkek gibi davranarak kadınları cinsel ilişki için kandırmıştı! Bilinmeyen bir nesneyle cinsel birliktelik suçu cezasız kalmadı... 10 yıl hapis cezası verildi

MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere’nin Londra şehrinin Cambridge bölgesinde Blade Silvano isimli bir kişi erkek kılığına girerek cinsel ilişki sırasında kadınları kandırma suçuyla manşetlerdeki yerini almıştı. Cinisyeti konusunda kadınları kandıran Silvano, biyolojik olarak kadın olmasına rağmen erkek kılığına girerek kadınlarla ilişki yaşıyordu. Evlilik hazırlıkları içinde olduğu iki yıllık sevgilisinin cinsiyeti konusundaki aldatmayı fark ederek durumu şikayet etmesi üzerine mahkemeye çıkartılan Silvano hapis cezasına çarptırıldı.

BİLİNMEYEN BİR NESNEYLE CİNSEL BİRLİKTELİK

Duruşmada konuşan Silvano'un kız arkadaşı, "Seks yaptığımızda Blade genellikle gözlerimi bağlardı ve meydana gelen penetrasyonu görmeme asla izin vermezdi. Genital bölgesine yaklaşmama asla izin vermezdi ve penisini hiç görmedim. Ne zaman ilerlemeye çalışsam beni reddederdi; beni iterek uzaklaştırırdı. Benim üzerimde seks oyuncakları kullanıyordu; bunun tersi mümkün değildi. Bana erkek olduğunu söyledi ve ben de bu temelde onunla seks yapmayı kabul ettim." demişti.

Silvano ise mahkemedeki savunmasında cinsiyetine ilişkin olarak herhangi bir yalan beyanda bulunmadığını ve sevgilisinin başından beri kendisinin biyolojik olarak kadın olduğunu bildiğini iddia etti.

CİNSEL SUÇLULAR LİSTESİNE EKLENDİ

Vakayı araştıran Dedektif Constable Leeza Phillips, "Bu olağanüstü bir soruşturmaydı ve daha önce Cambridgeshire'da gördüğüm hiçbir vakaya benzemiyordu. Gerçeklerin ortaya çıkışı mağdur ve ailesinin travmatik hissetmesine neden oldu" dedi. Silvano ayrıca süresiz olarak cinsel suçlular listesine alındı.