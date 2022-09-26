Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

Adıyaman'ın bir ilçesinde meydana gelen ve bir erkek hakimin de içinde olduğu olay hakimin eşcinsellerin birbiriyle irtibat kurmak üzere kullandığı bir uygulamaya üye olmasıyla başladı. Hakim, bu uygulamayı kullanan, kendisiyle aynı ilçedeki U.T.'ye mesaj gönderdi. İddiaya göre, bir süre U.T ile görüşen hakim, U.T'ye müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T. ise aynı adliyede bir davasının bulunması sebebiyle hakimi tandığını belirtti. Hakim ise kendisi için sıkıntı olmayacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden U.T. ile görüşmeye devam eden hakimin görüntülü görüşmeler sırasında müstehcen yerlerini gösterdiği ve çeşitli uygulamalar üzerinde cinsel içerikli yazışmalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Ancak bu noktadan sonra olay farklı bir boyut aldı. İşte detaylar...

ADLİYEDEKİ ODASINDA GÖRÜŞTÜLER! SES KAYDI ALDI

İddiaya göre, sonrasında hakim, karşısına gelen U.T. ile adliyedeki odasında da görüştü. Görüşmeler sırasında U.T.'nin gizli olarak aldığı ses kaydına göre hakim, bir erkekle cinsel beraberlik yaşamadığını, yalnızca sözlü olarak iletişim kurduğunu, pişman olduğunu ve kimseye söylememesini istediğini anlattı. U.T. ise başkasına söylememek konusunda emin olmadığını belirtince hakim gözyaşı döktü.

KENDİSİNE ŞANTAJ YAPTIĞINI BİLDİRDİ

Bunun üzerine hakim U.T.'ye bir ailesi olduğunu, bu yıl tayin isteyip gideceğini, yazın düğünü olduğunu söyledi. U.T.'nin en azından kendisinin nikahlandığı kadını düşünmesini istedi ve o kişinin de Ankara'da hakim olduğunu anlattı. Görüşme sonrası hakim, U.T.'nin kendisine şantaj yaptığı bildirdi. Hakimin şikayeti doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında durum HSK'ya bildirildi. HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme izni verildi.

"BU SEBEPTEN İHRAÇ OLURSAM..."

Soruşturma kapsamında hakim ve U.T. arasındaki ses kayıtları incelendi. Kayıtlarda hakimin, kimseye yan gözle bakmışlığı, taciz etmişliği olmadığını, bir gaflete düştüğünü ve bir anlık böyle bir şey yaptığını söylediği iddia edildi. Hakimin U.T.'ye bunların kendisinin vicdanına kaldığını ancak kendisi için bir şey istemediğini, ailesi için istediğini, bu sebeple ihraç olursa kötü olacağını ve bir kez daha düşünmesini beklediğini anlattığı ileri sürüldü.

DAVASINA BAKMIŞ VE ERTELEME VERMİŞ

Öte yandan EGM'nin raporunda hakim ve şüpheli U.T. arasında pek çok arama ile mesajlaşmanın olduğu ve uygulamalardan gönderilen ekran görüntülerinin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüpheli U.T. için basit yaralama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından açılan kamu davasında duruşmaya bu hakimin katıldığı ve erteleme verildiği de anlaşıldı.

'YER DEĞİŞİKLİĞİ' VE 'GÖREVE' DEVAM KARARI

HSK tarafından hakimin yer değiştirmeyle cezalandırılmasına ve göreve devamına karar verildi.

