HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

26.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da görevli erkek hakim, eşcinsellerin buluşma yeri olan bir internet sitesine üye oldu. Sonrasında aynı ilçeden genç bir erkekle görüşmeye başladı ve müstehcen görüntülerini gönderdi. Ardından hakim, gencin kendisine şantaj yaptığını söyleyerek dava açtı. Hakim ve şüpheli arasında çok sayıda görüşme olduğu ve müstehcen fotoğraflar gönderildiği belirlendi. Hakimin gencin davasına baktığı da öğrenildi. HSK, hakimin göreve devamına ancak görev yerinin değiştirilmesine karar verdi.

Erkek hakim 'eşcinseller sitesi'ne üye oldu: Görüştüğü gence müstehcen fotoğraflar gönderdi, davasına baktı! Sonrasında olanlar...

Adıyaman'ın bir ilçesinde meydana gelen ve bir erkek hakimin de içinde olduğu olay hakimin eşcinsellerin birbiriyle irtibat kurmak üzere kullandığı bir uygulamaya üye olmasıyla başladı. Hakim, bu uygulamayı kullanan, kendisiyle aynı ilçedeki U.T.'ye mesaj gönderdi. İddiaya göre, bir süre U.T ile görüşen hakim, U.T'ye müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T. ise aynı adliyede bir davasının bulunması sebebiyle hakimi tandığını belirtti. Hakim ise kendisi için sıkıntı olmayacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden U.T. ile görüşmeye devam eden hakimin görüntülü görüşmeler sırasında müstehcen yerlerini gösterdiği ve çeşitli uygulamalar üzerinde cinsel içerikli yazışmalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Ancak bu noktadan sonra olay farklı bir boyut aldı. İşte detaylar...

appp

ADLİYEDEKİ ODASINDA GÖRÜŞTÜLER! SES KAYDI ALDI

İddiaya göre, sonrasında hakim, karşısına gelen U.T. ile adliyedeki odasında da görüştü. Görüşmeler sırasında U.T.'nin gizli olarak aldığı ses kaydına göre hakim, bir erkekle cinsel beraberlik yaşamadığını, yalnızca sözlü olarak iletişim kurduğunu, pişman olduğunu ve kimseye söylememesini istediğini anlattı. U.T. ise başkasına söylememek konusunda emin olmadığını belirtince hakim gözyaşı döktü.

Konsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybettiKonsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybetti

KENDİSİNE ŞANTAJ YAPTIĞINI BİLDİRDİ

Bunun üzerine hakim U.T.'ye bir ailesi olduğunu, bu yıl tayin isteyip gideceğini, yazın düğünü olduğunu söyledi. U.T.'nin en azından kendisinin nikahlandığı kadını düşünmesini istedi ve o kişinin de Ankara'da hakim olduğunu anlattı. Görüşme sonrası hakim, U.T.'nin kendisine şantaj yaptığı bildirdi. Hakimin şikayeti doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sonrasında durum HSK'ya bildirildi. HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme izni verildi.

ap2

"BU SEBEPTEN İHRAÇ OLURSAM..."

Soruşturma kapsamında hakim ve U.T. arasındaki ses kayıtları incelendi. Kayıtlarda hakimin, kimseye yan gözle bakmışlığı, taciz etmişliği olmadığını, bir gaflete düştüğünü ve bir anlık böyle bir şey yaptığını söylediği iddia edildi. Hakimin U.T.'ye bunların kendisinin vicdanına kaldığını ancak kendisi için bir şey istemediğini, ailesi için istediğini, bu sebeple ihraç olursa kötü olacağını ve bir kez daha düşünmesini beklediğini anlattığı ileri sürüldü.

DAVASINA BAKMIŞ VE ERTELEME VERMİŞ

Öte yandan EGM'nin raporunda hakim ve şüpheli U.T. arasında pek çok arama ile mesajlaşmanın olduğu ve uygulamalardan gönderilen ekran görüntülerinin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüpheli U.T. için basit yaralama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından açılan kamu davasında duruşmaya bu hakimin katıldığı ve erteleme verildiği de anlaşıldı.

'YER DEĞİŞİKLİĞİ' VE 'GÖREVE' DEVAM KARARI

HSK tarafından hakimin yer değiştirmeyle cezalandırılmasına ve göreve devamına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybettiKonsomatrisler müzikholde birbirine girdi! Ayırmak isteyen iş yeri sahibi hayatını kaybetti
Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kameradaYıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada
Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldıSarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
hakim eşcinsel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Murat Başoğlu'yla tekne görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen tanınmamak için...

Murat Başoğlu'yla tekne görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen tanınmamak için...

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.