Erkekler ve kadınlar için kilo almanın yolları nNelerdir?

Kilo alamamak, hem erkekler hem de kadınlar için tıpkı kilo verememek gibi önemli bir problem. Bu durum yalnızca beden sağlığını değil ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Ne kadar ve ne yerse yesin kilo alamayan kişiler, kimileri tarafından şanslı olarak görülseler de aslında durum pek öyle değildir. Zayıflık, estetik açıdan güzel görünmeyi sağlayan bir olgu olsa da bu durum zaman içerisinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Yapılan araştırmalar neticesinde, ideal kilosunun altında bir vücut ağırlığına sahip olan kişilerde zaman içerisinde kalp ritmi düzensizliği, kemik erimesi, saç ve tırnak kırılması gibi birtakım sağlık sorunlarının meydana geldiği görülmüştür. Bu sebeple ideal kiloya ulaşmak ve bunu korumak oldukça önemlidir. İdeal kilosunun altında olup kilo almaya çalışan kişilerin bunu mutlaka sağlıklı bir beslenme programı uygulayarak ve bu programı sporla destekleyerek yapmaları gerekir. Özellikle anoreksiya derecesinde zayıf olan kişilerin kilo alma süreci, mutlaka bir diyetisyen tarafından yönetilmelidir.
Sabahları mutlaka doyurucu ve sağlıklı kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltıda beyaz ekmek gibi gıdalara yer verilmemeli, bunun yerine tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kuru yemiş gibi yiyecekler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra zeytin, peynir, domates, salatalık ve üzerine zeytinyağı ilave edilmiş yeşilliklerin tüketilmesi de önerilir.
Kahvaltıda içilen çay, vücutta başta demir olmak üzere pek çok vitaminin sağlıklı bir şekilde işlenmesine engel olur. Bu nedenle çay yerine yağlı süt ya da taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.
Kahvaltıdan 1.5 saat sonra mutlaka ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünde kuru yemiş, yoğurt, diğerlerine oranla biraz daha kalorili meyveler tüketilmelidir. Ne olursa olsun "zaten kilo almaya çalışıyorum" diyerek zararlı yağlar içeren yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
Öğle yemeğinde tok tutan, protein açısından zengin besinler tercih edilmelidir. Tavuk, et, balık ya da zeytinyağıyla yapılmış sebze yemekleri yenebilir. Tamamen hamur olan ve vücuda yarardan çok zararı dokunan makarna, pilav gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
Vücudun sağlıklı kiloya ulaşması için yağ ve kas dokularının geliştirilmesi gerekir. Bu da ancak sabah ve öğle saatlerinde mümkün olduğundan akşam yemeği için hafif şeyler tercih edilmelidir.
Öğle ve akşam öğünü arasına bir kere daha ara öğün eklenmelidir. Bu ara öğünde de yine ayran, yoğurt, müsli, meyve gibi gıdalar tercih edilebilir.
Akşam uyumadan önce gün içerisinde tüketilen yiyeceklerin sindirilebilmesi ve vücuda yararlı hale gelebilmesi için hafif egzersizler yapılmalıdır.
Uyumak, vücudun yapılanmasını ve gelişmesini sağlar. Bu nedenle vücudun gerekli hormonları alabilmesi için uyku düzenine özen gösterilmelidir.
Uyumaya yakın tüketilen besinler vücutta sindirilemez ve direkt zararlı yağlara dönüşür. Dolayısıyla uyumadan en az iki saat önce bir şey tüketilmemesi önerilir.
Her diyette olduğu gibi kilo alımı için uygulanan diyet sürecinde de vücudun suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle günde en az üç litre su tüketilmelidir.
Kilo almak için protein ve karbonhidrat tozları tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu tür tozlar kısa vadede kilo alımını sağlar fakat uzun vadede vücut tekrardan kilo kaybetmeye başlar. Ayrıca böbrek ve karaciğerde sağlık sorunları baş gösterebilir. Bu nedenle vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat ve proteinlerin doğal yollarla vücuda alınması gereklidir.
Kilo alma sürecinin en önemli ayrıntılarından bir tanesi de aşırı yağlı kızartmalardan, şekerli ve paketli gıdalardan uzak durmaktır. Gofret, çikolata, bisküvi, kızartma gibi yiyecekler hızla kilo aldırır fakat daha sonrasında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Erkeklerin ve kadınların metabolizması farklı çalışır. Bu nedenle kilo alma önerileri temelde aynı olsa da birtakım değişiklikler gösterebilir.
Kadınlarda boy-kilo dengesi sağlanmadığında pek çok olumsuzluklar meydana gelebilir. Regl dönemlerinde düzensizlik, çok şiddetli ağrılar, emzirme dönemlerinde sütün yetersiz olması, vücut direncinin çok çabuk düşmesi gibi durumları önlemek açısından bu dengeye dikkat edilmelidir.
Miktarına dikkat ederek tüketilecek bazı tarifler, kilo alma sürecini önemli ölçüde destekleyebilir. Ev şartlarında kolaylıkla hazırlanabilecek bu tip tariflerden birkaçını paylaştık.
PATATES KAVURMASI
Patates, hem lezzetli hem de doyurucu sağlıklı kahvaltılar için rahatlıkla tercih edilecek ürünlerden bir tanesidir. İçeriğinde karbonhidrat, protein, C ve B1 vitaminlerini barındıran bir besin olan patatesle güne başlamak, gün boyunca gerekli olan enerjiyi sağlar.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
YUMURTALI EKMEK
Peynir ve yumurta yüksek oranda protein içeriği sayesinde kilo alma sürecine katkı sağlar.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
KİLO ALDIRAN VE İŞTAH AÇAN KARIŞIM
Bu karışımın içerisinde kilo almayı sağlayan ve hızlandıran besinler yer alıyor. Hem sağlıklı hem de enerji veren besinlerin toplandığı bu karışım sayesinde kilo alma sürecini destekleyebilirsiniz.
Malzemeler:
FISTIKLI ENERJİ BARI
Fıstıklı enerji barı, sağlık bir şekilde kilo almak isteyenler için bolca vitamin içeren bir tarif. İçeriğindeki besinler yüksek kalorili olduğu için hızlı bir şekilde kilo almayı mümkün kılan bu tarifin hazırlanışı ise oldukça kolay.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
TAVUKLU ARPA ŞEHRİYA SALATASI
Yüksek proteinli yiyeceklerin oluşturduğu tavuklu arpa şehriye salata ile de kilo alma sürecine destek olmak mümkündür.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
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