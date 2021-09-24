Erkeklerden bıktığı için kendisiyle evlenen Brezilyalı modelin reddettiği teklif herkesi şaşırttı

Brezilyalı model Cris Galera, mutlu olmak ve yalnızlıktan kaçınmak için artık düzenli bir ilişkin içinde olması gerekmediğini düşündüğü için kendisiyle evlendi. Olgunlaştığını ve kendi ayaklarının üzerinde tek başına durabildiğini fark ettiğini anlatan Galera, iddiasına göre kendi başına yaptığı düğünden önce bir Arap milyonerin 365 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 434 bin TL) değerindeki çeyiz parasını reddetti.

“EVLİLİK TEKLİFLERİ ALIYORUM”

Brezilya’nın Sao Paolo kentindeki bir Katolik kilisesinde kendisi için küçük bir evlilik töreni düzenleyen Galera, sosyal medyadan bir sürü evlilik teklifi aldığını açıkladı. Bu tekliflerden birini kendi hesabından paylaşan Galera, “Mesajında, boşandıktan sonra onunla evlenmem için 365 bin sterlin teklif etti. Açıkçası buna inanmadım. Teklifi çok cinsiyetçi bularak reddettim” dedi.



