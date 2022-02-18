Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi çıkan sonuç korkunç

Çinli bilim insanları baba olmak isteyen erkeklerin spermlerini inceleyerek endişe verici sonuçlar buldu. Yaklaşım 34 bin erkeğin katıldığı çalışmaya göre; hava kirliliğinin spermleri olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.

1970'LERDEN BERİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yapılan araştırmalarda 1970'lerden bu yana sperm sayılarının ve kalitesinin düştüğü tespit edilmişti. Bilim insanları, daha yüksek kirlilik seviyelerinin olduğu bölgelerde sperm sayısının ve kalitesinin yok denecek kadar az seviyelerine düştüğünü ileri sürdü.

Araştırmacılar, erkeklerden alınan sperm kalitesini analiz etmek için Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir yöntem kullandılar.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE SPERM KALİTESİ BAĞLANTILI

Hava kalitesine ilişkin resmi kayıtlar, 90 gün öncesine kadar yaşadıkları hava kirliliği seviyelerini kontrol etmek için kullanıldı. Çalışmadaki erkekler, bölgelerinin ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak dört gruba ayrıldı. Hava kirliliği en yüksek olan bölgelerde yaşayan erkeklerin sperm sayısı düşüklüğü neredeyse olması gerekenin yarısı kadardı. Uzmanlar, bunun kirlilik ve düşük kaliteli sperm arasında potansiyel bir bağlantı olduğuna dair daha fazla kanıt olduğunu söyledi.



