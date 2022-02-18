HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi çıkan sonuç korkunç

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi çıkan sonuç korkunç

18.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bilim insanlarının yaklaşık 34 bin erkeğin üzerinde yaptığı çalışmanın sonuçları endişe yarattı. Bebek sahibi olmak için tedavi gören erkekler üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; hava kirliliğinin sperm sayısını azaltarak, sperm kalitesinin düşmesine neden oluyor.

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi çıkan sonuç korkunç

Çinli bilim insanları baba olmak isteyen erkeklerin spermlerini inceleyerek endişe verici sonuçlar buldu. Yaklaşım 34 bin erkeğin katıldığı çalışmaya göre; hava kirliliğinin spermleri olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.

1970'LERDEN BERİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yapılan araştırmalarda 1970'lerden bu yana sperm sayılarının ve kalitesinin düştüğü tespit edilmişti. Bilim insanları, daha yüksek kirlilik seviyelerinin olduğu bölgelerde sperm sayısının ve kalitesinin yok denecek kadar az seviyelerine düştüğünü ileri sürdü.

Araştırmacılar, erkeklerden alınan sperm kalitesini analiz etmek için Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir yöntem kullandılar.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE SPERM KALİTESİ BAĞLANTILI

Hava kalitesine ilişkin resmi kayıtlar, 90 gün öncesine kadar yaşadıkları hava kirliliği seviyelerini kontrol etmek için kullanıldı. Çalışmadaki erkekler, bölgelerinin ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak dört gruba ayrıldı. Hava kirliliği en yüksek olan bölgelerde yaşayan erkeklerin sperm sayısı düşüklüğü neredeyse olması gerekenin yarısı kadardı. Uzmanlar, bunun kirlilik ve düşük kaliteli sperm arasında potansiyel bir bağlantı olduğuna dair daha fazla kanıt olduğunu söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız Deneyin! Olacaklara inanamayacaksınız
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdularUkrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.