HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

30.09.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim, penis için hayati önem taşıyan bir dizi besin maddesini ve onun yapabileceği her şeyi tanımladı. Bunlardan dördü diğerlerinden daha yararlı görünüyor. Penisi güçlendiren bu 30 protein, kasları geliştirerek erkekleri yatak odasında bir süperstar haline getirebilir.

Tutkulu ve unutulmaz bir seks için erkeklerin beslenmelerine eklemek durumunda oldukları bazı besinler var. Kasları güçlendiren zengin içerikli besinler sayesinde kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz.

Bilim insanları güçlü bir seks hayatı için erkeklerin özellikle alması gereken dört vitamin olduğunu söylüyor.

iStock-488319066

ÇİNKO

Çinko, testosteron seviyelerini yükseltir ve ereksiyonların ve sağlıklı spermlerin sağlanmasına yardımcı olur.

B12 VİTAMİNİ

Harvard araştırmacıları, B12 vitamini eksikliğinin erektil disfonksiyonla bağlantılı olduğunu buldu. Vitamin hücre metabolizması ve kan üretimi için çok önemlidir.

ARGİNİN

Arginin, güçlü bir amino asittir. Kan damarlarını gevşetir ve kanın akmasını sağlayarak ereksiyon olmanıza ve devam etmenize yardımcı olur.

MAGNEZYUM

Magnezyum kan damarlarındaki iltihabı azaltır, kan akışını artırır, bu da kanı ekstremitelere hızlandırır, uyarılmayı artırır ve…

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hemen hayatınızdan çıkarınLibidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hemen hayatınızdan çıkarın

Protein sadece ilk etapta yatakta birlikte olmanıza yardımcı olan yağsız kasları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda cinsel sağlığı destekleyen amino asitlerde yoğun olan dokuların en temel yapı taşıdır.

İşte bilimsel olarak işe yaradığı öne sürülen o besinler...

PENİS GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER

İSTİRİDYE

İSTİRİDYE
B12 zengini olan istiridyelerin kas geliştirme proteini yüksek ve yağ oranı düşüktür, bu da çıplak daha iyi görünmenize yardımcı olur.

ORKİNOS

ORKİNOS
Somon ve ton balığı gibi daha göz alıcı balıklar için genellikle gözden kaçan uskumru, somondan iki kat daha fazla kalp-sağlıklı, iltihabı azaltan, kanserle savaşan omega-3 yağ asitlerine sahiptir ve bu da onu en sağlıklı balıklardan biri yapar. Kalbiniz için iyi olan, sizin için de iyidir.

SARDALYA

SARDALYA
Yağlı, protein dolu balık kilo vermek için iyidir, ayrıca B12 vitamini ve süt içermeyen kalsiyumun en iyi kaynaklarından biridir.

RİNGA BALIĞI

RİNGA BALIĞI
Ringa balığı, günlük B12 ihtiyacınızın dört katını ortalama büyüklükte bir filetoya koymanın yanı sıra, testosteronu artıran ve spermi sağlıklı ve canlı tutan iyi bir magnezyum kaynağıdır.

MAVİ MİDYE

MAVİ MİDYE
Mavi midye kanınızın ihtiyaç duyduğu her yere akmasını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, doğal bir ereksiyon arttırıcı olan magnezyum bakımından da yüksektirler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çinko magnezyum seks penis Cinsellik b12
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.