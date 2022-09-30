Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Tutkulu ve unutulmaz bir seks için erkeklerin beslenmelerine eklemek durumunda oldukları bazı besinler var. Kasları güçlendiren zengin içerikli besinler sayesinde kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz.

Bilim insanları güçlü bir seks hayatı için erkeklerin özellikle alması gereken dört vitamin olduğunu söylüyor.

ÇİNKO

Çinko, testosteron seviyelerini yükseltir ve ereksiyonların ve sağlıklı spermlerin sağlanmasına yardımcı olur.

B12 VİTAMİNİ

Harvard araştırmacıları, B12 vitamini eksikliğinin erektil disfonksiyonla bağlantılı olduğunu buldu. Vitamin hücre metabolizması ve kan üretimi için çok önemlidir.

ARGİNİN

Arginin, güçlü bir amino asittir. Kan damarlarını gevşetir ve kanın akmasını sağlayarak ereksiyon olmanıza ve devam etmenize yardımcı olur.

Magnezyum kan damarlarındaki iltihabı azaltır, kan akışını artırır, bu da kanı ekstremitelere hızlandırır, uyarılmayı artırır ve…

Protein sadece ilk etapta yatakta birlikte olmanıza yardımcı olan yağsız kasları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda cinsel sağlığı destekleyen amino asitlerde yoğun olan dokuların en temel yapı taşıdır.

İşte bilimsel olarak işe yaradığı öne sürülen o besinler...