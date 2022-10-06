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Kan pıhtılaşmasına neden oluyor: Kan akışını engeller, sakat bırakabilir hatta ölüme neden olabilir!

06.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan pıhtılaşması, genetik olmakla beraber sağlıksız ve kötü yaşam tarzıyla da ortaya çıkabilecek ciddi bir sağlık sorunudur. Obezite, alkol ve sigara kullanımı ise kan pıhtılaşması durumunu daha da kötüleştirebilir. Uzmanlar damarlardaki kan pıhtılarına neden olabilecek bazı besinlere karşı uyarıyor. Kan pıhtılaşması yaşanmaması için o besinler yerine tüketilmesi gereken besin tavsiyelerinde bulunuyorlar.

Kan pıhtılaşmasına neden oluyor: Kan akışını engeller, sakat bırakabilir hatta ölüme neden olabilir!

Kan pıhtıları veya kan pıhtılaşması, kanın koyulaşarak küçük kan kümeleri haline gelmesi durumudur. Bir yeriniz kesildiğinde veya yaralandığınızda kanın pıhtılaşması hayati tehlikeye girme riskinizi azaltabilir. Ancak, bu durum akciğer veya kalp gibi organlara giden damarlarda yaşanırsa bu ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir.

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SAKATLIĞA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR!

Doktor Justine Butler, verdiği bir röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu: "Damarlardaki kan pıhtıları (venöz tromboembolizmler veya VTE'ler) genellikle yaralanma, uzun süreli yatak istirahati veya uzun süreli hava yolculuğu ile ilişkilidir. Ancak araştırmalar, sağlıklı beslenmenin riski düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Derin ven trombozu veya DVT, bir VTE türüdür ve derin bir damarda (genellikle bacaklarda) bir kan pıhtısı oluştuğunda ortaya çıkar. Pıhtı kopar ve akciğerlere giderse, pulmoner emboli adı verilen yaşamı tehdit eden bir durum olan kan akışını engelleyebilir. Genellikle teşhisi zor yapılan bu ciddi ama önlenebilir sorun, sakatlığa ve ölüme neden olabilir."

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KIRMIZI ET VE İŞLENMİŞ ETLER KAN PIHTILAŞMASI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Butler'a göre; kırmızı ve işlenmiş et kan pıhtılaşması riskini artırabilir. Araştırmalar, yaşam tarzı ve diyet faktörlerinin (örneğin obezite, kötü beslenme, sigara ve egzersiz eksikliği) VTE'lerin neredeyse yarısına katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

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Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yapılan önceki araştırmalar, kırmızı ve işlenmiş et içeren Batı tarzı diyetlerin artan VTE riski ile bağlantılı olduğunu buldu. Tersine, bol meyve ve sebze içeren diyetler daha düşük bir riskle ilişkilendirildi.

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Sağlığınızı korumak ve hastalık riskinizi azaltmak için bol meyve ve sebze, bakliyat (bezelye, fasulye ve mercimek), tam tahıllı gıdalar (kepekli ekmek, kepekli makarna ve esmer pirinç) ve fındık ve tohum içeren bir diyet öneriliyor.

Atardamarlarınızı kan pıhtılarına karşı korumak için iyi bir B12 vitamini ve omega-3 kaynağı (keten tohumu yağı ve ceviz) çok önemlidir.


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