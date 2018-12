Erken rezervasyonculara muhteşem tatil rotası önerisi: Dalyan

Dalyan gezilecek yerler dediğimizde ilk akla gelen tabi ki kanalın karşısında yer alan Kral mezarlarıdır. Günün her saati dolu olan Kaunas çay bahçesinde yerinizi alın ve bu muhteşem manzaranın keyfini çıkarın derim. Dalyan'da görülecek yerlerden birisi de Kaunos antik kentidir. Bir diğer adı "Kbid" olan antik kent bölgenin bilinen tarihi alanlarından birisidir. Antik çağda ticari anlamda önemli bir liman kenti olan Kaunos'u müze kartı ile ücretsiz ya da 10 Tl ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz.

Canım ülkemin gizli kalmış yerlerinden Muğla’nın en güzel yeridir Dalyan. Dalyan görülecek yerler bakımından zengin fakat huzurlu bir yerdir. Yıllardır her yıl bir iki kez huzur ve keyifle ziyaret ettiğim Dalyan bölgenin saklı kalmış cennetlerinden birisidir. Muğla'nın Ortaca ilçesine 8 kilometre uzaklığında Köyceğiz gölüyle Akdeniz'i birleştiren kanal üzerinde olan nefis bir yerdir. Yakın komşusu Fethiye ve Marmaris arasında kalmış Göcek, Dalaman gibi her zaman tercih edilen destinasyonlardan birisi olmuştur. Benim cennet ülkemde favori olan bir kaç yerlerden birisidir. Oldukça geniş bir alana yayılan Dalyan’ı rahat rahat gezebilmek için Yolcu360’tan bir araç kiralamanızı tavsiye ederim.

Buradan Kargıcak koyuna geçebilir burada eşsiz manzara da keyifli anlar geçirebilirsiniz. Eğer zamanınız biraz fazlaysa Dalyan'da önereceğim yerlerden birisi Bakardi koyudur. Kargıcak koyundan önce yer alan Bakardi koyu sessiz ve sakinliğiyle sizi cezbedecek yerlerden birisi olabilir. Muğla yolu üzerinde Toparlar mevkinde yer alan Toparlar şelalesi görülecek ve keyifle zaman geçirilecek yerlerden birisidir. Patika ve zor bir yolu olmasına rağmen nefis bir yerdir. Biraz heyecan ve huzur isterseniz listenize ekleyin. Yine Muğla yolu üzerinde yer alan Beyobası'ndan giriş yapacağınız Yuvarlak çay önereceğim keyifli yerlerden birisidir. Özellikle yaz aylarında serin bir yer olması ve mesire alanıyla çokça ziyaretçinin uğrak noktasıdır. Dalyan'a yakın bir yerlere kaçmak isterseniz Sarıgerme, Sarsala koyu, Köyceğiz size alternatif rotalar oluşturabilir.

Mutlaka yapın: Tekne turu

Dalyan tekne turu yapmanızı mutlaka öneririm. Muhteşem bir deneyim yaşayabilir ve harika zaman geçirebilirsiniz. Dalyan kanalı, koylar ve Sultaniye kaplıcalarını gezebilir gece ise moonlight turuna katılabilirsiniz. Yıllardır tanıdığım ve muhteşem bölge bilgisi, efendiliği ve misafirperverliğiyle Hakan Kaptan her zaman önerimdir. Denizhan 1 tekne ile sizi unutulmaz anlar yaşatabilir. Dalyan'da denize girilecek yerler o kadar çok ki saymakla bitiremem. Benim favorilerim, Ekincik koyu, Bakardi koyu, İztuzu ve Bakardi koyudur. Burada huzuru bulup keyifli mistik bir tatil yapabilirsiniz. Dalyan'a karayolu ile ulaşım için Ortaca ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Her gün ülkemizin bir çok yerinden otobüs seferleri düzenlenmektedir. Havayoluyla da ulaşım çok rahat ve kolaylıkla sağlanabilir, Dalaman havalimanını kullanarak Mutaş servisleri aracılığıyla Ortaca'ya ulaşmalısınız. Her 15 dakika da bir yapılan toplu taşıma seferleriyle de bu şirin kasabaya ulaşabilirsiniz.