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Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 29.10.2018 02:57 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş'un 18. yeni bölümünde, Can'la ayrılan Sanem yeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor. İşinden de ayrılan Sanem tekrar bakkal dükkanını açmak istiyor. Can ise Emre'nin ihaneti öğrenince çılgına dönüyor. Emre'nin yakasına yapışıp hesap soran Can, 'Benim artık senin gibi kardeşim yok' diyor. İşte Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can'dan ayrılan Sanem bakkallığa geri dönüyor!

Star TV'de yaz dizisi olarak başladıktan sonra aldığı başarılı reytinglerle yeni sezonda da devam eden Erkenci Kuş dizisinin 18. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde olduğu Erkenci Kuş'ta Can ile ayrılan Sanem büyük bir yıkım yaşıyor. Sanem eski işine geri dönmek istiyor ve yeniden bakkal dükkanını açmaya çalışıyor. Sanem'in 'Ben tekrar bakkal Sanem olmak istiyorum' sözleri dikkat çekiyor.

Erkenci Kuş dizisinin 3 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünde, Can kardeşi Emre'nin ihanetini öğreniyor. Kardeşinin perişan halde olduğunu gören Leyla ortaklık evraklarını Can’a veriyor. Leyla'nın getirdiği belge Can'ı çılgına çeviriyor. Emre'nin yanına giderek hesap soran Can, 'Bu sözleşme nedir? Senin ortak olduğun yazıyor. Bana nasıl ihanet ettin' diye bağırıyor. Emre'yi silen Can'ın 'Benim senin gibi kardeşim yok' sözleriyle rest çekiyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz bekliyor...

Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem , her şeyi Can’a anlatması için Emre’ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre’nin Sanem’le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can’la arası daha da açılır. Bu arada Sanem’in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

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