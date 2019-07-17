Erkenci Kuş 49. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı! Can'dan Sanem'e romantik sürpriz

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş yaz aylarında da seyirciyi ekran karşısına bağlamaya devam ediyor. Çekimleri ara vermeden devam eden dizi, yaz aylarında salı akşamları yayınlanmaya başladı.

Dizinin 49. yeni bölümünden ön izleme de yayınlandı. Can ve Sanem arasındaki romantik anlar yeni bölüme damga vuracak. Erkenci Kuş dizisi 49. yeni bölümüyle 23 Temmuz 2019 Salı akşamı Star'da olacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş'un 16 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem’i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına vardı. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açtı fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkına varamadılar.



