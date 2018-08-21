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Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 21 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 21.08.2018 00:06 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? Star TV'de bu yaz başlayan Erkenci Kuş, başrollerinde oynayan Demet Özdemir ile Can Yaman'ın uyumu ve senaryosu ile büyük ilgi gördü. En çok izlenen dizilerin başında gelen Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Peki Erkenci Kuş yeni bölümü, Kurban Bayramı 1. günü olan 21 Ağustos Salı günü Star TV ekranında olacak mı? İşte Star TV yayın akışı ve Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 21 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Erkenci Kuş, Star TV'de Salı akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yazın en çok sevilen, takip edilen ve ilgi gören dizisi oldu. Büyük ihtimalle yeni sezon ile Star TV'de devam edecek olan Erkenci Kuş'un 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Sanem ile Can arasında geçen, Albatros'a hesap sorulacağına dair sahneler izleyenleri heyecanlandırdı ve meraklandırdı. Peki Salı akşamları ekrana gelen Erkenci Kuş, Kurban Bayramı 1. günü olan 21 Ağustos Salı günü ekrana gelecek mi? İşte Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı, yeni bölüm yayın tarihi ve Star TV yayın akışı...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en çok izlenen dizisi olan Erkenci Kuş'da başrolleri başarılı çift Demet Özdemir ile Can Yaman paylaşıyor. Hayranlarının yeni sezon ile devam etmesini istediği Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor, Dizinin yeni bölümü, bayram nedeniyle bir hafta ertelendi ve 28 Ağustos Salı günü yayınlanacak.

21 AĞUSTOS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

Yaz sezonunun izlenme rekorları kıran dizisi “Erkenci Kuş” bayram tatili boyunca tekrar bölümleriyle her akşam 20.00’de yeniden Star’da!

07:00 Fazilet Hanım ve Kızları Yerli Dizi - Tekrar
09:30 Kalbimin Sultanı Yerli Dizi - Tekrar
12:00 En Güzel Bölüm Magazin - Yeni Bölüm
12:15 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar
15:15 En Güzel Bölüm Magazin - Tekrar
15:30 Ufak Tefek Cinayetler Yerli Dizi - Tekrar
18:45 Star Haber Haber
20:00 Erkenci Kuş Yerli Dizi - Tekrar
23:00 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar
01:50 Avlu Yerli Dizi - Tekrar
04:00 İki Aile Yerli Dizi - Tekrar
05:20 Güzel Köylü Yerli Dizi - Tekrar


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