Erkenci Kuş 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 21 Ağustos Salı Star TV yayın akışı

Erkenci Kuş, Star TV'de Salı akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi, yazın en çok sevilen, takip edilen ve ilgi gören dizisi oldu. Büyük ihtimalle yeni sezon ile Star TV'de devam edecek olan Erkenci Kuş'un 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Sanem ile Can arasında geçen, Albatros'a hesap sorulacağına dair sahneler izleyenleri heyecanlandırdı ve meraklandırdı. Peki Salı akşamları ekrana gelen Erkenci Kuş, Kurban Bayramı 1. günü olan 21 Ağustos Salı günü ekrana gelecek mi? İşte Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı, yeni bölüm yayın tarihi ve Star TV yayın akışı...

ERKENCİ KUŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en çok izlenen dizisi olan Erkenci Kuş'da başrolleri başarılı çift Demet Özdemir ile Can Yaman paylaşıyor. Hayranlarının yeni sezon ile devam etmesini istediği Erkenci Kuş 9. yeni bölüm fragmanında Sanem, hala Albatros'un peşinde. Onu bulduğunu sanıyor ve bunu Can ile paylaşıyor. Can ise Sanem'e "Albatros'u ne yapacaksın? Nişanlından haber ver" diyerek onu sıkıştırıyor. Sanem ile Can arasında yine beklemedikleri tehlikeli yakınlaşma dikkatlerden kaçmıyor, Dizinin yeni bölümü, bayram nedeniyle bir hafta ertelendi ve 28 Ağustos Salı günü yayınlanacak.