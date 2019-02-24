Erkenci Kuş'a Utku Ateş dahil oldu

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Star'ın sevilen dizisi Erkenci Kuş ekibine Utku Ateş, dahil oldu.

'Yiğit' karakterine hayat veren Ateş, Erkenci Kuş’un dün akşam ekrana gelen 31. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Utku Ateş’in canlandıracağı Yiğit karakteri Sanem ve Can arasındaki dengeleri yeniden şekillendirecek. Londra’dan İstanbul’a yeni bir yayın evi açmak için dönen Yiğit ve Sanem’in tesadüfi karşılaşması, Sanem’in en büyük hayallerinden birini gerçekleştirme yolunda umutlarını yeşertecek.

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın kaleme aldığı Erkenci Kuş her cumartesi saat 20.00’de Star'da.

