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Erkenci Kuş öpüşme sahnesinden sonra reyting sıralamasına hızlı giriş yaptı

DİZİ HABERLERİ  | 07.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş öpüşme sahnesiyle olay oldu, reytinglere bu öpüşme yansıdı. O Ses Türkiye'nin birinci olduğu reytinglerde Erkenci Kuş da ikinci sıraya yerleşti

Erkenci Kuş öpüşme sahnesinden sonra reyting sıralamasına hızlı giriş yaptı

Yeni sezonda Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna alan O Ses Türkiye'nin reyting sıralamasında yeri belli oldu.

Yarışma reyting sıralamasında AB'de 1'inci sırada totalde ise beşinci sırada yer aldı.

REYTİNG ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Erkenci Kuş, O Ses Türkiye, Yeni Gelin ve Kalk Gidelim'in dün akşam yayınlanan bölümlerinde reyting şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle AB'de 16.09 share alarak birinci olurken ikinci 14.22 share ile Erkenci Kuş oldu.

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Total sıralamasında ise Erkenci Kuş 15.12 share alarak birinci O Ses Türkiye ise 12.06 share alarak beşinci oldu.

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'YENİ GELİN' LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI

Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin ise total sıralamasında 13.31 share alarak ikinci oldu. TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim ise 8.56 share alarak dokuzuncu sırada yer aldı.

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