MAGAZİN

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta Demet Özdemir ve Can Yaman'ın canlandırdığı Sanem ve Can'ın öpüşme sahnesi izleyenleri ekranlara kilitledi. Öte yandan Onur Akay, sosyal medya hesabından Can Yaman'ın sahne sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Can Yaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam yayınlanan Erkenci Kuş dizisindeki öpüşme sahnesine atıfta bulunarak “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” dedi.

Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta dün akşam yayınlanan bölümdeki Demet Özdemir ve Can Yaman'ın canlandırdığı Sanem ve Can'ın öpüşme sahnesi izleyenleri ekranlara kilitledi. Herkes bu sahneyi konuşurken Onur Akay, Can Yaman'ın sevenlerine üzücü haberi verdi. Akay, Can Yaman'ın öpüşme sahnesinin çekimi esnasında kullanılan fıskiyeden dolayı hastalanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

"FISKİYELİ SAHNELERİ ÇEKERKEN ÜŞÜTEREK RAHATSIZLANDI"

Onur Akay twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Can Yaman’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Fıskiyeli sahneleri çekerken üşüterek rahatsızlanan Can Yaman hastaneye kaldırıldı ve bu akşamki bölümü hastaneden izliyor ama sağlık durumu iyi.” notunu düştü.

öpüşme

ÖPÜŞME SAHNESİNE ATIF YAPTI

Sevilen oyuncu Can Yaman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öpüşme sahnesine atıfta bulunarak, “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” dedi.

Can Yaman - Onur Akay Twitter


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