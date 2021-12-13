Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Azerbaycan’ın, büyük bir bölümünü Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ’da Ermenilerin provokatif eylemlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçıların Hocavend’de kurduğu Ermeni futbol kulübü AVO’nun oyuncuları, Azerbaycan bayrağına basarak sahaya çıktı. Kışkırtıcı paylaşım, Ermeniler tarafından sosyal medyada yayınlandı. Ermeni futbol kulübünün çirkin provokasyonu Azerbaycan kamuoyundan yoğun tepki aldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Karabağ’da Ermenilerin Azerbaycan mevzilerine saldırı provokasyonunun ardından bu kez Karabağ Hocavend’de bir futbol kulübünden kışkırtıcı bir eylem gerçekleştirildi. Azerbaycan’ın 28 yılın ardından Karabağ’ın geniş bir bölümünü işgalden kurtarmasının ardından Ermeniler, aylardır bölgede provokatif hamlelere imza atıyor. Son olarak, sosyal medyada yayılan bir görüntü, tepkiler neden oldu.

Hocavend’de oynanan bir amatör futbol takımı maçı öncesi Ermeni oyuncular, soyunma odasının kapısına serdikleri Azerbaycan bayrağının üzerine basarak sahaya çıktılar. Azerbaycan bayrağına yapılan saygısızlık tepkileri beraberinde getirirken Ermenilerin yenilginin psikolojisini üzerinden atamadıkları yorumunu beraberinde getirdi.

"ERMENİLER YENİLGİYİ HALA HAZMEDEMEDİ"

Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir futbol takımı olan AVO’nun, maça yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıkma görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Futbolculardan birinin önce üzerine bastığı bayrağa bir de tükürmesi de kameraya yansıdı. Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada tepki çekti.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

16 Kasım 2021’de Ermenistan, provokatif saldırılara bir yenisini daha eklemişti. Ermenistan birliklerinin Karabağ’daki Laçın ve Kelbecer istikametinde Azerbaycan ordusuna havan toplarıyla saldırdığını bildirilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada, bölgede gerginliğin sürdüğünü aktarmıştı. Karabağ’da Ermenilerin, Azerbaycan ordusuna yönelik provokatif eylemleri sonrasında bölgeye yükselen gerilimin 17 Kasım 2021’de düştüğü öğrenildi. Laçın ve Kelbecer bölgesinde, dün yaşanan yoğun çatışmaların ardından Ermenistan’ın ciddi kayıplar vermesi üzerine ateşkes sağlandı. Ermenistan’ın Rusya Federasyonu’ndan yardım istemesi üzerine çatışmalar sona erdi. Yerel saatle saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar yeniden sonlandırıldı.



