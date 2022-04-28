'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası

İngiltere'nin belki de en iddiaları yarışmalarından biri Love Island... Hem çok izlenip hem de çok şikayet alan yarışmada yarışmacılar sık sık cinsel ilişkiye girince gündeme bomba gibi düşüyor. İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island'a bomba bir oyuncunun katılacağı iddia edildi.

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. Daily Mail'de yer alan habere göre; Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Cülcüloğlu, 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak.

Programa yakın bir kaynak; Ekin-Su Cülcüloğlu için, "Sadece güzel değil, aynı zamanda televizyonda olmaya alışkın ve şov dünyasının içerisinde hareket ediyor" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz sene ekrana gelen 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı dizide rol alan Cülcüloğlu'nın Instagram'da 345 binden fazla takipçisi bulunuyor.





