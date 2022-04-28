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  4. 'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası

'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası

28.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) yarışması sık sık yarışmacıların cinsel ilişkiye girdiği anların ekrana yansımasıyla adından söz ettiriyor. İddialara göre yarışmaya oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu da katılıyor.

'Erotik anların eksik olmadığı Love Island'a Ekin-Su Cülcüloğlu katılacak' iddiası

İngiltere'nin belki de en iddiaları yarışmalarından biri Love Island... Hem çok izlenip hem de çok şikayet alan yarışmada yarışmacılar sık sık cinsel ilişkiye girince gündeme bomba gibi düşüyor. İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island'a bomba bir oyuncunun katılacağı iddia edildi.

Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 6 Haziran'da "Love Island" (Aşk Adası) adlı flört yarışmasına katılacak. Daily Mail'de yer alan habere göre; Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Cülcüloğlu, 6 Haziran Pazartesi günü program başladığında villaya ayak basacak.

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Programa yakın bir kaynak; Ekin-Su Cülcüloğlu için, "Sadece güzel değil, aynı zamanda televizyonda olmaya alışkın ve şov dünyasının içerisinde hareket ediyor" yorumunu yaptı.

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Geçtiğimiz sene ekrana gelen 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı dizide rol alan Cülcüloğlu'nın Instagram'da 345 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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