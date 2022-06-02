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Erotik videosu olay olan Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten tanga iç çamaşırlı poz

02.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük son olarak bir şarkıcıyla çektiği erotik video ile gündeme gelmişti. Kısmetse Olur Cansel'in bu sefer de tanga iç çamaşırıyla verdiği pozlar paylaşıldı. Eski yarışmacıyı görenler "Abartı bu pozlar" yorumları yaptı.

Erotik videosu olay olan Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten tanga iç çamaşırlı poz

Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından Cansel Çördük son günlerde erotik videosuyla gündemdeydi. Amerika'daki yaşantısıyla ve son haliyle gündeme gelen Cansel'in son olarak FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu ortaya çıkmış ve bu anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

FBG Goat bu sefer de Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük'ün tanga iç çamaşırıyla verdiği müstehcen pozları paylaştı.

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Pozların bir kısmını eski yarışmacı kendi sayfasında da paylaştı.

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Kısmetse Olur'un Cansel'in siyah iç çamaşırlı pozlarını görenler "Eser kalp krizi geçiriyor", "Bu kadar erotizme gerek var mı?", "Biraz abartı oldu" yorumları yaptı.

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