Erotik videosu olay olan Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten tanga iç çamaşırlı poz

Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından Cansel Çördük son günlerde erotik videosuyla gündemdeydi. Amerika'daki yaşantısıyla ve son haliyle gündeme gelen Cansel'in son olarak FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme videosu ortaya çıkmış ve bu anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

FBG Goat bu sefer de Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük'ün tanga iç çamaşırıyla verdiği müstehcen pozları paylaştı.

Pozların bir kısmını eski yarışmacı kendi sayfasında da paylaştı.

Kısmetse Olur'un Cansel'in siyah iç çamaşırlı pozlarını görenler "Eser kalp krizi geçiriyor", "Bu kadar erotizme gerek var mı?", "Biraz abartı oldu" yorumları yaptı.



