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Ertan Saban ve Özge Özberk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde buluştu

20.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Ertan Saban ve Özge Özberk, Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de buluştu. proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de ıslahevinden gelen beş gençle yolu kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatılacak.

Ertan Saban ve Özge Özberk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde buluştu

Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor.

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Dizinin kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur yer alıyor.

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SADİ PAYASLI'NIN HİKAYESİ

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsünü anlatacak. Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış bu gençlere kol kanat gerecek.

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Show TV Özge Özberk
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