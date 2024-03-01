'Erteleme davranışı' notuyla yaptığı paylaşımı gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor... "Acaba dediklerini dinlediniz mi?"

Sosyal medyadan psikolojik konulara dair yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Psikolog Özyürek, son gönderisinde erteleme davranışını anlattı. Fenomene dönüşen isim paylaşımında, " Siz de bir işi stresten ağlayacağınız bilseniz dahi son dakikaya bırakıyor musunuz? Cevabınız evetse erteleme davranışına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışı, kontrolü ele alma ihtiyacı, belirsizlik, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu, düşük özgüven, tükenmiş enerji gibi birçok etmenle ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Erteleme davranışı durumunu tanımladıktan sonra çözüm önerilerini de sunan Özyürek, "Erteleme davranışıyla nasıl başa çıkabiliriz' diyecek olursak. Benim için üç tane gerekli madde var. Bunlardan ilki, işinizi küçük parçalara ayırmak. İkincisi, kendinize gerçekçi ve belirgin bir zaman sınırı koymak. Üçüncü ise hayır demeyi öğrenmek" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin anlattıklarından önce kıyafet seçimine odaklandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acaba dediklerini dinlediniz mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Anlattıkları gerçekten faydalı" yorumunu yaptı.