Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan ilk değerlendirmeler

AFAD verilerine göre, Erzurum'da saat 15:40'ta merkez üssü Köprüköy olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem sonrası uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, "Erzurum yöresine baktığımızda fayların yoğun olduğu bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme kapasitesinde. 5 büyüklüğündeki deprem çok şaşırtıcı değil, Türkiye bir deprem ülkesi. Farklı bölgelerde, bu kadar uzaktaki faylar birbirini etkilemez. Yapı kalitesinin çok kötü olması nedeniyle bu tür depremlerde geçmişte hasar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Osman Bektaş yaptığı açıklamada, "Depremin bölgedeki etkileri ne olabilir 5 büyüklüğünde deprem de olsa çevredeki faydaları az çok etkiler. Diğer fayların depreme ne kadar hazır olup olmadığına bağlı. 5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor. yakın bölgedeki faylarda bir etkileşim oluşturuyor. Bazı fayları depreme yakınlaştırırken bazılarını uzaklaştırır. Bunu da zaman gösterecek. Bir araba lastiğinin basıncı dahi çevredeki fayların hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bölge zaten Doğu Anadolu’nun en tehlikeli bölgesidir. Depremin olduğu yer de nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Umarım daha fazla depreme hazırlık çalışmalarına önem verilir." dedi.



