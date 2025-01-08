Erzurum'daki deprem sonrası çarpıcı değerlendirme! 'Doğu Anadolu sıkışıyor' diyerek uyardı: "6-7 deprem üretebilir"

AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı. 14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası gözler yer bilimcilerden gelecek açıklama ve değerlendirmelere çevrilmişti. Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."
Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun pic.twitter.com/NK2jSqzOe3— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2025
Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.
4,5 ERZURUM-PASİNLER DEPREMİ— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) January 8, 2025
Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri Fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmîsti.
Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir pic.twitter.com/zDDejMKyxr
Bektaş, paylaşımında "Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir" diyerek uyardı.