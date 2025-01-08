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Erzurum'daki deprem sonrası çarpıcı değerlendirme! 'Doğu Anadolu sıkışıyor' diyerek uyardı: "6-7 deprem üretebilir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.01.2025 12:08
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bu sabah saatlerinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde 04.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yaşanan sarsıntı sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş deprem sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor" dedi. Bektaş ise çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Erzurum'daki deprem sonrası çarpıcı değerlendirme! 'Doğu Anadolu sıkışıyor' diyerek uyardı: "6-7 deprem üretebilir"

AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı. 14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası gözler yer bilimcilerden gelecek açıklama ve değerlendirmelere çevrilmişti. Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu.

deprem

"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."

"6-7 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.

Bektaş, paylaşımında "Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir" diyerek uyardı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Erzurum afad
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