Erzurum'daki deprem sonrası çarpıcı değerlendirme! 'Doğu Anadolu sıkışıyor' diyerek uyardı: "6-7 deprem üretebilir"

AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı. 14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası gözler yer bilimcilerden gelecek açıklama ve değerlendirmelere çevrilmişti. Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu.

"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."

Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun pic.twitter.com/NK2jSqzOe3 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2025

"6-7 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.

4,5 ERZURUM-PASİNLER DEPREMİ

Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri Fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmîsti.

Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir pic.twitter.com/zDDejMKyxr — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) January 8, 2025

Bektaş, paylaşımında "Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir" diyerek uyardı.