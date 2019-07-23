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Erzurum Kongresi kararları nelerdir? 100. Yılında Erzurum Kongresi’nin önemi!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 23.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bugün Milli Mücadele’de adeta bir dönem noktası olan kritik Erzurum Kongresi’nin başlangıcının 100. yılı. Erzurum Kongresi’nde Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ve vatanın işgalden kurtarılması için önemli kararlar alınmıştır. İşte Erzurum Kongresi kararları ve bu kararların tarihimizdeki önemi...

Erzurum Kongresi kararları nelerdir? 100. Yılında Erzurum Kongresi’nin önemi!

Kurtuluş Savaşı sadece düşman güçleriyle çarpışmadan ibaret değildir; vatan toprağının işgalden kurtarılmasında pek çok önemli faktör rol oynamaktadır ki kongreler de bunlardan bazılarıdır. Özellikle Erzurum Kongresi Kurtuluş Savaşı için büyük öneme sahiptir. İşte bugün 100. yılında yeniden hatırladığımız Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ve kongrenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda önemi...

ERZURUM KONGRESİ VE KONGRE’DE ALINAN KARARLAR

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. 17 Haziran'da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi[1] olarak da anılır.

Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur.

Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.

Aslında Kongre görüşmelerinin 10 Temmuz'da[3] başlaması öngörülmüş, delegelerin bir bölümünün anılan tarihte Erzurum'a gelememesinden dolayı ertelenerek, 23 Temmuz'da görüşmelere başlanılmıştır.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında merkezi İstanbul’da bulunan Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum şubesiyle Trabzon Muhâfaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum’da birlikte düzenledikleri mahalli kongreye Maçka temsilcisi olarak İzzet Eyüboğlu katıldı. Bu kongrede Mustafa Kemal Paşa oy çokluğu ile başkanlığa, Maçka temsilcisi İzzet Bey ve Erzurumlu Hoca Raif Efendi başkan vekilliğine seçildi.

Erzurum Kongresi'nin önemi ve özellikleri

  • Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
  • İlk kez millî sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.
  • Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından millî bir kongredir.
  • İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsedilmiştir.
  • Erzurum Kongresi Sivas kongresine bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.
  • İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)
  • Erzurum Kongresinin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuva-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yaptı.
  • Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. Bölgesel bir kongredir.
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