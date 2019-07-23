Erzurum Kongresi kararları nelerdir? 100. Yılında Erzurum Kongresi’nin önemi!

Kurtuluş Savaşı sadece düşman güçleriyle çarpışmadan ibaret değildir; vatan toprağının işgalden kurtarılmasında pek çok önemli faktör rol oynamaktadır ki kongreler de bunlardan bazılarıdır. Özellikle Erzurum Kongresi Kurtuluş Savaşı için büyük öneme sahiptir. İşte bugün 100. yılında yeniden hatırladığımız Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ve kongrenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda önemi...

ERZURUM KONGRESİ VE KONGRE’DE ALINAN KARARLAR

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. 17 Haziran'da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi[1] olarak da anılır.

Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur.

Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.