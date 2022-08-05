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Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Kocasından boşanınca yeni sevgilisini sosyal medyadan tanıttı

05.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Utah’ta yaşayan Tiktok fenomeni Taylor Frankie Paul, sosyal medyada eş değiştirme deneyimlerini paylaştığı gönderiler sayesinde kısa sürede popüler olmuştu. Kocasıyla çokeşli ilişkilerine dair paylaşımlar yapan Paul, geçtiğimiz aylarda kocasının sınırı aştığını söylemişti. Kocasından boşandığını açıklayan Paul, yeni aşkını sosyal medyadan tanıttı.

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Kocasından boşanınca yeni sevgilisini sosyal medyadan tanıttı

Utah’ta yaşayan Tiktok fenomeni Taylor Frankie Paul, TikTok’ta ‘MomTok’ etiketiyle birlikte çok eşli ilişkiler ve eş değiştirme partilerine dair içerikler paylaşıyor. Kocasıyla ilişkilerini hareketlendirmek için eş değiştirme partilerine katıldıklarını ifade eden Paul, aralarında gizli bir anlaşma olduğunu ve kocasının sınırı aşarak kendisini aldattığını ifade etmişti. Kocasından boşanacağını açıklayarak hayranlarını üzen Paul, ayrılık acısını çabuk unuttu.

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YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

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Sosyal medyada 4.9 milyon izlenmeye ulaşan paylaşımında Taylor Frankie Paul, eski Tate Paul ile neredeyse boşanmasının ortasında TikTok takipçilerini yeni erkek arkadaşı Dakota Mortensen ile tanıştırdı.

28 yaşındaki iki çocuk annesi, bir hayranının Paul'ün önceki videolarından birine "Aldattığın adam nerede?" yorumunu bırakmasının ardından paylaşım yapması dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya eş değiştirme
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