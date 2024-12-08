Esad'ın evinde yağma başladı! Lüks araç koleksiyonu da ele geçirildi: Birer birer alıp götürdüler

Suriye tarihinin en kritik günlerinden birini bugün yaşıyor. Suriye'de Baas rejimi çöktü, devrik lider Beşşar Esad ülkesinden kaçtı. Başkent Şam muhalif grupların idaresinde. Esad'ın lüks araç garajından evinin yağmalanmasına Şam'dan son derece hareketli ve çarpıcı görüntüler geliyor.

ESAD'IN LÜKS ARAÇLARINA EL KONDU

Esad'ın Suriye'den kaçmasıyla garajındaki araçlara el kondu. Esad'ın otoparkındaki araçlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

FERRARİLER GÖRÜNTÜLENDİ

Sayısız aracın bulunduğu otoparkta birçok lüks araç bulunması göze çarpıyor. Özellikle de Ferrari marka birçok otomobil bulunması dikkat çekti.

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler? Olumlu gelişmeler yaşanacaktır Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum Olumsuz gelişmelere hazırlıklı olunmalı Suriyelilerin dönmesine bağlı

SURİYELİLER ESAD'IN EVİNİ YAĞMALADI

Şam'dan gelen bir başka çarpıcı görüntü ise Esad'ın evininin yağmalandığı anlar.

Suriyeliler Esad'ın konutuna girip gönüllerince gezdi.

Birçok Suriyelinin evdeki çeşit çeşit eşyaları alıp götürdüğü de görüldü.

RUSYA: ESAD GÖREVDEN AYRILMA KARARI ALDI VE ÜLKEYİ TERK ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye'deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu savunulan açıklamada, "Esad ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, "Müzakereler sonucunda Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı." ifadelerine yer verildi.

Rus tarafının Suriye'deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.