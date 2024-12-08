Uçağının düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Beşar Esad nerede? Dünya bu sorunun yanıtını ararken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Beşşar Esad, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti." açıklamasını yaptı.

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler? Olumlu gelişmeler yaşanacaktır Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum Olumsuz gelişmelere hazırlıklı olunmalı Suriyelilerin dönmesine bağlı

GÖREVİ BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek, görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Rusya'nın, Suriye muhalefetinin tüm gruplarıyla temas halinde olduğunu da bildirdi.

Sabah saatlerinde Beşar Esad'ı taşıyan uçağın olağan dışı hareketler yaparak alçaldığı ve sonra da ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.