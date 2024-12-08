HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçağının düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Uçağının düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'den kaçarken uçağının düştüğü iddia edilen Beşar Esad'la ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Esad'ın Suriye'den ayrıldığı ve iktidarın barışçıl devri için talimat verdiği duyuruldu.

Uçağının düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Beşar Esad nerede? Dünya bu sorunun yanıtını ararken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Beşşar Esad, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti." açıklamasını yaptı.

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?
Olumlu gelişmeler yaşanacaktır
Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum
Olumsuz gelişmelere hazırlıklı olunmalı
Suriyelilerin dönmesine bağlı

GÖREVİ BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığı açıklandı.

rus

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek, görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Rusya'nın, Suriye muhalefetinin tüm gruplarıyla temas halinde olduğunu da bildirdi.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

 Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

 Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

 Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

 Bakan Yardımcısı'ndan dikkat çeken paylaşım

Bakan Yardımcısı'ndan dikkat çeken paylaşım

 Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Sabah saatlerinde Beşar Esad'ı taşıyan uçağın olağan dışı hareketler yaparak alçaldığı ve sonra da ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya esad
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

Osimhen G.Saraylı yöneticilerle görüştü! Resti çekti...

Osimhen G.Saraylı yöneticilerle görüştü! Resti çekti...

Emekli ve memur maaşlarında 3 kritik karar!

Emekli ve memur maaşlarında 3 kritik karar!

Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.